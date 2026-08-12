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Lakhimpur Khiri News: मोबाइल पर बात कराने को लेकर हुई मारपीट में युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: खमरिया गांव में एक युवक सुधीर कुमार की मोबाइल पर बात करने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद हुई मारपीट में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। रविवार की शाम उसकी अचानक हालत बिगड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोपी डोरे उर्फ पिंटू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

Lakhimpur Khiri News: मोबाइल पर बात कराने को लेकर हुई मारपीट में युवक की मौत

Lakhimpur Khiri News: खमरिया गांव में शनिवार को मोबाइल पर बात करने को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट में घायल 32 वर्षीय युवक की सोमवार देर रात मौत हो गई। युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र के खमरिया गांव के रहने वाले 32 वर्षीय सुधीर कुमार का शनिवार को मोबाइल पर बात कराने को लेकर गांव के ही डोरे उर्फ पिंटू से विवाद हो गया था। कहासुनी से शुरू हुआ विवाद देखते-देखते मारपीट में तब्दील हो गया। जिसमें सुधीर गम्भीर रूप से घायल हो गया।

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घटना के तीसरे दिन सोमवार की सुबह सुधीर ने मितौली पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने डोरे उर्फ पिंटू के खिलाफ मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सुधीर को मेडिकल के लिए सीएचसी मितौली पहुंचा। डाक्टरों ने अंदरूनी चोटों की वजह से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया था। हालांकि, सुधीर अस्पताल से अपने घर चला गया। परिजनों के बताया कि वह मंगलवार को जिला अस्पताल जाने की तैयारी में था। लेकिन सोमवार शाम को ही उसकी हालत अचानक बिगड़ गई। परिजन उसे फिर मितौली अस्पताल ले जा रहे थे इसी दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। युवक की मौत की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसएचओ महेश पाठक ने बताया कि खमरिया निवासी डोरे उर्फ पिंटू के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया था। युवक की मौत के बाद मामले की जांच तेजी से की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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