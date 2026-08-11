Lakhimpur Khiri News: मंदिर परिसर में भी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा
Lakhimpur Khiri News: विधायक अमन गिरि ने की कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा रि ने की कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा गोला गोकर्णनाथ। सावन माह के द्वितीय सोमवार को छोटी काशी शिव मंदिर प्
Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ। सावन माह के द्वितीय सोमवार को छोटी काशी शिव मंदिर प्रांगण में विधायक अमन गिरि ने पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। विधायक ने भगवान भोलेनाथ से क्षेत्रवासियों के सुख, शांति, समृद्धि एवं सर्वकल्याण की मंगलकामना की।
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