Lakhimpur Khiri News: थाने जाने से रोकने के लिए घेरा, बरसाए लाठी-डंडे
Lakhimpur Khiri News: मितौली के पूर्व कनिष्ठ ब्लाक प्रमुख किशोरी लाल की हत्या मामूली विवाद और गांव में वर्चस्व की लड़ाई के चलते हुई। किशोरी लाल के बेटे पर हमलावरों ने हमला किया, जिसके बाद किशोरी लाल ने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की। गंभीर चोटों के चलते अस्पताल पहुंचने से पहले ही किशोरी लाल ने दम तोड़ दिया।
Lakhimpur Khiri News: मितौली। मितौली के पूर्व कनिष्ठ ब्लाक प्रमुख किशोरी लाल की पीटकर की गई हत्या के पीछे मामूली विवाद और गांव में वर्चस्व की लड़ाई सामने आ रही है। सोमवार शाम को हुए विवाद में पुलिस की मदद लेने जा रहे किशोरी लाल के बेटे को रोकने के लिए दबंगों ने मारपीट की। खम्हरिया निवासी रजनीश कुमार ने बताया कि सोमवार शाम को उसके छोटे भाई आदेश से गांव के ही श्याम किशोर व उनके बेटों से कहासुनी से शुरू हुआ विवाद गाली गलौज तक पहुंच गया था। बताते हैं कि विवाद के दौरान कई लोग शराब के नशे में थे। आरोप है कि मंगलवार सुबह करीब 10 बजे जब आदेश शिकायत करने के लिए घर से थाने के लिए निकला तो विपक्षियों ने उसे घेर कर मारपीट शुरू कर दी।
बेटे के साथ मारपीट की खबर पाकर मौके पर पहुंचे पिता किशोरी लाल पर भी हमलावरों ने लाठी डंडे चलाए। सिर व शरीर में गम्भीर चोटें आने से वह मौके पर ही अचेत होकर गिर पड़े। बताते हैं कि विपक्षियों ने किशोरी लाल की पत्नी किरन, बेटे रजनीश के साथ भी मारपीट की गई। परिजन 60 वर्षीय किशोरी लाल वर्मा को लेकर अस्पताल आ रहे थे इसी दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। सीएचसी पहुंचनें पर डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं आदेश के हाथ में फ्रेक्चर होने की वजह से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। एएसपी अमित राय, सीओ यादवेंद्र व एसएचओ महेश पाठक ने सीएचसी पहुंचकर मामले की जानकारी जुटाई। सीओ यादवेंद्र ने बताया कि पूर्व कनिष्ठ ब्लाक प्रमुख किशोरी लाल वर्मा की मौत के मामले में उसके बड़े बेटे रजनीश की तहरीर पर गांव के ही करीब 7 लोगों को नामजद किया गया है। इसमें मामले में पुलिस 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
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