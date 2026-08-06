Lakhimpur Khiri News: 18 दिन से लापता युवक का कुंए में मिला शव
Lakhimpur Khiri News: 19 जुलाई से लापता 20 वर्षीय गोविंद का शव बुधवार को गाँव के पास एक कुएँ में मिला। 18 दिन की खोज के बाद शव की पहचान परिजनों ने की। गोविंद के पिता ने कई स्थानों पर खोजबीन की थी। शव को पुलिस ने बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच जारी है।
Lakhimpur Khiri News: 19 जुलाई से लापता 20 वर्षीय युवक का शव बुधवार सुबह गांव के पास 18वें दिन खेतों में बने एक कुएं में उतराता हुआ मिला। शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया और क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मितौली थाना क्षेत्र की कस्ता चौकी के अंतर्गत ग्राम भिखनापुर के रहने वाले प्यारे लाल राठौर का 20 वर्षीय पुत्र गोविंद 19 जुलाई को अचानक घर से गायब हो गया था। काफी खोजबीन के बाद परिजनों ने 21 जुलाई को मितौली थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पीड़ित पिता ने लखनऊ और नीमसार तीर्थ तक जाकर फोटो-पोस्टर लगवाने सहित काफी जगहों पर जा-जाकर पता किया, लेकिन गोविंद का कोई सुराग नहीं लगा।
बुधवार सुबह गांव के निवासी जिलेदार के खेत में बटाई धान लगाए नन्हे राठौर खाद डालने गए थे। कुएं के पास चप्पलें रखी देख जब उन्होंने अंदर झांका तो युवक का शव उतराता हुआ दिखाई दिया। इसकी जानकारी परिजनों को दी। सूचना पर मितौली एसएचओ महेश पाठक ने मौका मुआयना किया। कस्ता चौकी प्रभारी जयकृष्ण तिवारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कुएं से बाहर निकलवाया। शव पूरी तरह सड़ा-गला था, जिसकी पहचान गोविंद के रूप में हुई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
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