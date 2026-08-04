Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lakhimpur Khiri News: दो वर्ष के बच्चे समेत गुमशुदा हुई महिला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
Follow us on Google News
share

Lakhimpur Khiri News: धौरहरा के गुलरीपुरवा में एक महिला और उसके दो वर्षीय बच्चे का गुम होना बताया गया है। महिला के मायकेवालों ने दहेज के लिए मारपीट का आरोप लगाया है। पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला का मोबाइल बंद है और उसका पता नहीं चल पा रहा है।

Lakhimpur Khiri News: दो वर्ष के बच्चे समेत गुमशुदा हुई महिला

Lakhimpur Khiri News: धौरहरा कोतवाली इलाके के गुलरीपुरवा निवासी एक महिला अपने बच्चे समेत गुमशुदा हो गई। मायके पक्ष के लोगों ने दहेज की खातिर मारपीट का आरोप लगाया है, जिसकी वजह से महिला कहीं चली गई। महिला के पति व पिता ने पुलिस को अलग अलग तहरीर देकर महिला व बच्चे को तलाश करने की गुहार लगाई है। गुलरीपुरवा निवासी मनोज मौर्य के मुताबिक 25 जून को दोपहर बाद उसकी पत्नी साक्षी उर्फ शोभा अपने मायके रौलीपुरवा जाने के लिए निकली थी। साथ में उसका दो वर्षीय लड़का भी था। बताया जाता है कि रमियाबेहड़ से ढखेरवा चौराहा तक महिला ई रिक्शा से आई थी, फिर कहाँ चली गई पता नहीं लग सका।

देर रात तक जब शोभा मायके नहीं पहुंची तो तलाश सुरु की गई। गुमशुदा महिला का मोबाइल बंद जा रहा है। महिला के पति मनोज ने कफारा पुलिस चौकी और पढुआ थाना में तहरीर देकर महिला को बरामद करने की गुहार लगाई है। उधर शोभा के पिता रामदुलारे निवासी रौलीपुरवा ने आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष के लोग दहेज की खातिर उसकी लड़की को परेशान करते थे। पिता का आरोप है कि लड़की के साथ मारपीट की गई थी तभी से वह लापता है। लापता हुई महिला को लेकर पुलिस छानबीन में लगी हुई है। सोमवार को दोनों पक्षों को कफारा पुलिस चौकी में बुलाकर पूंछतांछ की गई।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhimpur-khiri-latest-news Lakhimpur Khiri News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।