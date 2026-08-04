Lakhimpur Khiri News: दो वर्ष के बच्चे समेत गुमशुदा हुई महिला
Lakhimpur Khiri News: धौरहरा के गुलरीपुरवा में एक महिला और उसके दो वर्षीय बच्चे का गुम होना बताया गया है। महिला के मायकेवालों ने दहेज के लिए मारपीट का आरोप लगाया है। पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला का मोबाइल बंद है और उसका पता नहीं चल पा रहा है।
Lakhimpur Khiri News: धौरहरा कोतवाली इलाके के गुलरीपुरवा निवासी एक महिला अपने बच्चे समेत गुमशुदा हो गई। मायके पक्ष के लोगों ने दहेज की खातिर मारपीट का आरोप लगाया है, जिसकी वजह से महिला कहीं चली गई। महिला के पति व पिता ने पुलिस को अलग अलग तहरीर देकर महिला व बच्चे को तलाश करने की गुहार लगाई है। गुलरीपुरवा निवासी मनोज मौर्य के मुताबिक 25 जून को दोपहर बाद उसकी पत्नी साक्षी उर्फ शोभा अपने मायके रौलीपुरवा जाने के लिए निकली थी। साथ में उसका दो वर्षीय लड़का भी था। बताया जाता है कि रमियाबेहड़ से ढखेरवा चौराहा तक महिला ई रिक्शा से आई थी, फिर कहाँ चली गई पता नहीं लग सका।
देर रात तक जब शोभा मायके नहीं पहुंची तो तलाश सुरु की गई। गुमशुदा महिला का मोबाइल बंद जा रहा है। महिला के पति मनोज ने कफारा पुलिस चौकी और पढुआ थाना में तहरीर देकर महिला को बरामद करने की गुहार लगाई है। उधर शोभा के पिता रामदुलारे निवासी रौलीपुरवा ने आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष के लोग दहेज की खातिर उसकी लड़की को परेशान करते थे। पिता का आरोप है कि लड़की के साथ मारपीट की गई थी तभी से वह लापता है। लापता हुई महिला को लेकर पुलिस छानबीन में लगी हुई है। सोमवार को दोनों पक्षों को कफारा पुलिस चौकी में बुलाकर पूंछतांछ की गई।
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