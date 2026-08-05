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Lakhimpur Khiri News: लापता युवक का शव 19 वें दिन कुएं से बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर। 19 जुलाई से लापता 20 वर्षीय युवक का शव बुधवार सुबह गांव के पासलापता युवक का शव 19 वें दिन कुएं से बरामद

लापता युवक का शव 19 वें दिन कुएं से बरामद
लापता युवक का शव 19 वें दिन कुएं से बरामद

Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर। 19 जुलाई से लापता 20 वर्षीय युवक का शव बुधवार सुबह गांव के पास l खेतों में बने एक कुएं में पड़ा हुआ मिला। शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया और क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मितौली थाना क्षेत्र की कस्ता चौकी के अंतर्गत ग्राम भिखनापुर के रहने वाले प्यारे लाल राठौर का 20 वर्षीय पुत्र गोविंद 19 जुलाई को अचानक घर से गायब हो गया था। काफी खोजबीन के बाद परिजनों ने 21 जुलाई को मितौली थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पीड़ित पिता ने लखनऊ और नीमसार तीर्थ तक जाकर फोटो-पोस्टर लगवाने सहित काफी जगहों पर जा-जाकर पता किया,लेकिन गोविंद का कोई सुराग नहीं लगा।

बुधवार सुबह गांव के निवासी जिलेदार के खेत में बटाई धान लगाए नन्हे राठौर खाद डालने गए थे। कुएं के पास चप्पलें रखी देख जब उन्होंने अंदर झांका, तो युवक का शव उतराता हुआ दिखाई दिया, जिसकी जानकारी परिजनों को दी।सूचना पर मितौली एसएचओ महेश पाठक ने मौका मुआयना किया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कुएं से बाहर निकलवाया। शव पूरी तरह सड़ा-गला था, जिसकी पहचान गोविंद के रूप में हुई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

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