Lakhimpur Khiri News: दशम महिला कांवड़ यात्रा बोझवा से छोटी काशी रवाना
Lakhimpur Khiri News: भीरा क्षेत्र के बोझवा स्थित अद्भुत साईं धाम से 801 महिला कांवड़ियों ने मंगलवार को दशम विशाल महिला कांवड़ यात्रा की शुरुआत की। सभी ने शारदा नदी से पवित्र जल भरकर छोटे काशी गोला गोकर्णनाथ के लिए पद यात्रा की। महिला कांवड़ यात्रा का नेतृत्व मनीषा तिवारी ने किया।
Lakhimpur Khiri News: भीरा क्षेत्र के बोझवा स्थित अद्भुत साईं धाम से मंगलवार को दशम विशाल महिला कांवड़ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ रवाना हुई। 801 महिला कांवड़ियों ने शारदा नदी से पवित्र जल भरकर छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ के लिए पैदल प्रस्थान किया। कांवड़ यात्रा में शामिल सभी 801 महिलाओं ने बोझवा के अद्भुत सांई धाम एवं द्वादश ज्योर्तिलिंग शिव मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद शारदा नदी से पवित्र जल भरकर और बम बम भोले के जयकारों के साथ अपनी यात्रा शुरू की। इस यात्रा में महिलाओं के साथ बच्चे भी शामिल रहें। डीजे की धुन पर नाचते-गाते बम भोले और जय जय भोले के जयकारों से पूरे मार्ग को गुंजायमान कर रहे थे।
महिला कांवड़ यात्रा में दौलतापुर, कचनारा, मझौरा, बोझवा, भीरा, किशनपुर, कांप, धर्मापुर सहित आसपास के गांवों की महिलाएं शामिल रहीं। कांवड़ यात्रा का नेतृत्व महिला कांवड़ यात्रा की अध्यक्षा मनीषा तिवारी और उनके पति अमित तिवारी ने किया। यीशु अवस्थी, पंडित अनुराग, मनकेश शुक्ला, अवनीश मिश्रा, सौदान सिंह, प्रखर तिवारी, अनुराग अवस्थी और शेर सिंह ने यात्रा को सुचारू रूप से चलाने में विशेष सहयोग दिया
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