Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lakhimpur Khiri News: दशम महिला कांवड़ यात्रा बोझवा से छोटी काशी रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
Follow us on Google News
share

Lakhimpur Khiri News: भीरा क्षेत्र के बोझवा स्थित अद्भुत साईं धाम से 801 महिला कांवड़ियों ने मंगलवार को दशम विशाल महिला कांवड़ यात्रा की शुरुआत की। सभी ने शारदा नदी से पवित्र जल भरकर छोटे काशी गोला गोकर्णनाथ के लिए पद यात्रा की। महिला कांवड़ यात्रा का नेतृत्व मनीषा तिवारी ने किया।

Lakhimpur Khiri News: दशम महिला कांवड़ यात्रा बोझवा से छोटी काशी रवाना

Lakhimpur Khiri News: भीरा क्षेत्र के बोझवा स्थित अद्भुत साईं धाम से मंगलवार को दशम विशाल महिला कांवड़ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ रवाना हुई। 801 महिला कांवड़ियों ने शारदा नदी से पवित्र जल भरकर छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ के लिए पैदल प्रस्थान किया। कांवड़ यात्रा में शामिल सभी 801 महिलाओं ने बोझवा के अद्भुत सांई धाम एवं द्वादश ज्योर्तिलिंग शिव मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद शारदा नदी से पवित्र जल भरकर और बम बम भोले के जयकारों के साथ अपनी यात्रा शुरू की। इस यात्रा में महिलाओं के साथ बच्चे भी शामिल रहें। डीजे की धुन पर नाचते-गाते बम भोले और जय जय भोले के जयकारों से पूरे मार्ग को गुंजायमान कर रहे थे।

ये भी पढ़ें:Lakhimpur Khiri News: शिव प्रतिमा और 51 लीटर गंगाजल की कांवड़ लेकर छोटी काशी गए भक्त

महिला कांवड़ यात्रा में दौलतापुर, कचनारा, मझौरा, बोझवा, भीरा, किशनपुर, कांप, धर्मापुर सहित आसपास के गांवों की महिलाएं शामिल रहीं। कांवड़ यात्रा का नेतृत्व महिला कांवड़ यात्रा की अध्यक्षा मनीषा तिवारी और उनके पति अमित तिवारी ने किया। यीशु अवस्थी, पंडित अनुराग, मनकेश शुक्ला, अवनीश मिश्रा, सौदान सिंह, प्रखर तिवारी, अनुराग अवस्थी और शेर सिंह ने यात्रा को सुचारू रूप से चलाने में विशेष सहयोग दिया

ये भी पढ़ें:कांवरियों का जत्था चार बसों से सुल्तानगंज रवाना
ये भी पढ़ें:Jaunpur News: कांवरियों का जत्था बाबा बैजनाथ धाम रवाना
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Lakhimpur-khiri-latest-news Lakhimpur Khiri News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।