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Lakhimpur Khiri News: मेहंदी घाट से डाक कांवड़ लेकर निकला जत्था

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: डाक कांवड़िए सुरक्षा घेरा बनाकर खड़े रहेखड़े रहे मकसूदपुर। सावन के पावन महीने में स्थानीय कस्बे से गुजरे मुख्य मार्ग पर मेंहदी घाट से डाक कावड़ लेकर ग

Lakhimpur Khiri News: मेहंदी घाट से डाक कांवड़ लेकर निकला जत्था

Lakhimpur Khiri News: मकसूदपुर। सावन के पावन महीने में स्थानीय कस्बे से गुजरे मुख्य मार्ग पर मेंहदी घाट से डाक कावड़ लेकर गोला जा रहे शिव भक्त कावड़ियों का ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। गांव की महिलाओं ने कावड़ियों की आरती उतारकर उनका तिलक किया। गांव वासियों द्वारा शिव भक्तों को प्रसाद स्वरूप फलों का वितरण किया गया। गांव से दो दर्जन कावड़ियों का एक जत्था शनिवार को कन्नौज के मेंहदी घाट जल भरने गया था । कावड़ियों के दल की वापसी पर गांव वालों ने सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर हर हर बम-बम के जय घोष के साथ कस्बे की सीमा पर उनका स्वागत किया।

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