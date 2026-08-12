Lakhimpur Khiri News: शिवरात्रि पर रही हर-हर महादेव की गूंज

Lakhimpur Khiri News: सावन शिवरात्रि के पावन पर्व पर मंगलवार को छोटी काशी गोला आस्था के सैलाब से सराबोर नजर आई। भोर से ही भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए शिवभक्तों और कांवड़ियों का पहुंचना शुरू हो गया। हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से पूरा नगर और मंदिर परिसर गूंजता रहा। दूर दराज से पहुंचे कांवड़ियों ने पवित्र जल लेकर भगवान शिव का अभिषेक किया और विधि विधान से पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ लिया। सावन शिवरात्रि के अवसर पर पौराणिक शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कांवड़िए निर्धारित मार्गों से मंदिर पहुंचे और भगवान शिव को जल बेलपत्र पुष्प धतूरा और अन्य पूजन सामग्री अर्पित की।

श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। उधर मंगलवार को भी रूट डायवर्जन लागू रहा। भीड़ को देखते हुए सोमवार देर रात डीआईओएस ने कक्षा 12 तक के स्कूल-कालेज बंद रखने का आदेश दे दिया। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। श्रद्धालुओं के उत्साह का आलम यह था कि तेज धूप और उमस के बावजूद भक्त भगवान शिव के दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। मंदिर परिसर में लगातार हर-हर महादेव के जयघोष होते रहे। कांवड़ियों के जत्थों के पहुंचने से नगर का वातावरण पूरी तरह शिवमय हो गया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। मंदिर परिसर और प्रमुख मार्गों पर पुलिसकर्मी तैनात रहे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग और यातायात व्यवस्था का भी सहारा लिया गया। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा पर लगातार नजर रखी गई।