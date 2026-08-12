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Lakhimpur Khiri News: 11,000 भक्तों ने महादेव का किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: थारू क्षेत्र में ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा में जुटे लोगकांवड़ यात्रा में जुटे लोग पालियाकलां। भारत-नेपाल सीमा पर स्थित थारू क्षेत्र में सावन के दूसरे सोम

Lakhimpur Khiri News: 11,000 भक्तों ने महादेव का किया जलाभिषेक

Lakhimpur Khiri News: पालियाकलां। भारत-नेपाल सीमा पर स्थित थारू क्षेत्र में सावन के दूसरे सोमवार को आस्था का सैलाब उमड़ा। भाजपा जिला अध्यक्ष अरविंद गुप्ता ने बिरिया गंगा घाट पर पूजन और भव्य गंगा आरती की। जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता और विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय नेता आचार्य संजय मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा रवाना की। महाराणा प्रताप के वंशज थारू समाज द्वारा आयोजित यह कांवड़ यात्रा कई किलोमीटर लंबी थी। सावन की रिमझिम फुहारों के बीच 11 000 से अधिक शिव भक्त डीजे की धुनों पर नाचते और जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े। पूरे रास्ते में जगह-जगह श्रद्धालुओं के लिए जलपान की विशेष व्यवस्था की गई थी।

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यात्रा जब मशानखम्भ स्थित भगवान शंकर के प्राचीन मंदिर पहुंची, तो सभी भक्तों ने कतारबद्ध होकर बाबा महादेव का जलाभिषेक किया। भाजपा नेता रवि गुप्ता और उनकी टीम ने कांवड़ियों पर गुलाब की पंखुड़ियों से पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद थारू समाज की ओर से आए हुए सभी अतिथियों को अंग वस्त्र ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। विशाल भंडारे में प्रसाद वितरण के साथ इस भव्य यात्रा का समापन हुआ। इस दौरान संगठन मंत्री, एकल अभियान तीन राज्य ओमप्रकाश, जिला प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लखीमपुर आजाद, ब्लॉक प्रमुख, वीरेंद्र शुक्ला आदि रहे।

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