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Lakhimpur Khiri News: कांवड़ियों के लिए किया गया भंडारे का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: बजाज चीनी मिल ने कांवड़ियों के लिए विशाल भंडारे का किया आयोजनभंडारे का आयोजन किया। भंडारे का विधिवत उद्घाटन चीनी मिल के यूनिट हेड ओपी चौहान ने भगवान श

Lakhimpur Khiri News: कांवड़ियों के लिए किया गया भंडारे का आयोजन

Lakhimpur Khiri News: पलियाकलां। सावन मास के पावन अवसर पर बजाज हिंदुस्थान शुगर लिमिटेड, चीनी मिल पलिया ने कांवड़ यात्रा पर निकलने वाले शिवभक्तों के लिए मिल के गेट नंबर दो पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया। भंडारे का विधिवत उद्घाटन चीनी मिल के यूनिट हेड ओपी चौहान ने भगवान श्री शंकर जी की पूजा-अर्चना और माल्यार्पण कर किया। बता दें कि निघासन, संपूर्णानगर, चंदन चौकी और भारत-नेपाल सीमा के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले हजारों श्रद्धालु पलिया स्थित शारदा नदी से पवित्र जल भरकर अपनी कांवड़ यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये सभी भक्त छोटी काशी के नाम से विश्व प्रसिद्ध गोला गोकर्णनाथ स्थित पौराणिक शिव मंदिर में जलाभिषेक करने जाते हैं।

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शिवभक्तों के इसी मार्ग को सुगम बनाने के लिए चीनी मिल प्रबंधन ने सेवा शिविर लगाया। इस धार्मिक आयोजन में आसवनी के यूनिट हेड उदय प्रताप सिंह सहित चीनी मिल के वरिष्ठ अधिकारी राजीव तोमर, संजीव दूवे, विकास मलिक, सतीश श्रीवास्तव, मनोज मिश्र, तनवीर अहमद, प्रवीन खोखर, शिव सिंह बजेठा, अशोक आरा, सुरेंद्र पांडे और सतीश सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

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