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Lakhimpur Khiri News: सावन के पहले सोमवार को नीलकंठ मैदान में होगा भंडारा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ, संवाददाता। सावन माह के प्रथम सोमवार को जय श्री श्याम दीवाने सेवा समिति एवं शिव सेवक दिल्ली शाखा गोला के संयुक्त तत्वावधान में 2 अगस्त

Lakhimpur Khiri News: सावन के पहले सोमवार को नीलकंठ मैदान में होगा भंडारा

Lakhimpur Khiri News: सावन माह के प्रथम सोमवार को जय श्री श्याम दीवाने सेवा समिति एवं शिव सेवक दिल्ली शाखा गोला के संयुक्त तत्वावधान में 2 अगस्त को विशाल भंडारा किया जाएगा। आयोजकों ने बताया कि भंडारा 2 अगस्त की रात्रि 8 बजे से नीलकंठ मैदान में शुरू होगा जो 3 अगस्त को प्रभु इच्छा तक निरंतर चलता रहेगा। इस दौरान श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार भंडारे की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

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