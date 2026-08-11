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Lakhimpur Khiri News: मंजू जैन और सौम्या बरनवाल बनीं तीज क्वीन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: रोटरी क्लब लखीमपुर सेंट्रल तीज उत्सव उल्लास के साथ मनायार सेंट्रल तीज उत्सव उल्लास के साथ मनाया लखीमपुर, संवाददाता। रोटरी क्लब लखीमपुर सेंट्रल ने हरिय

Lakhimpur Khiri News: मंजू जैन और सौम्या बरनवाल बनीं तीज क्वीन

Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर। रोटरी क्लब लखीमपुर सेंट्रल ने हरियाली तीज उत्सव का आयोजन धूमधाम से किया। रोटरी पदाधिकारियों, सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रमुख आकर्षण तीज क्वीन प्रतियोगिता रही। तीज क्वीन प्रतियोगिता दो आयु वर्गों में आयोजित की गई। दोनों वर्गों में शानदार प्रदर्शन करते हुए मंजू जैन व सौम्या बरनवाल को तीज क्वीन चुना गया। प्रतियोगिता में विधु मिश्रा व प्रेषिका ने प्रथम रनर-अप जबकि अनु डोगरा व बबिता बरनवाल ने द्वितीय रनर-अप का स्थान प्राप्त किया। सदस्यों ने प्रतियोगिताओं में उत्साह के साथ भाग लिया।

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