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Lakhimpur Khiri News: 20 लीटर कच्ची शराब के साथ पुराना सप्लायर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: पलियाकलां। क्षेत्र में अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पलिया पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने तिलक पुरवा चकरोड के पास घ

Lakhimpur Khiri News: 20 लीटर कच्ची शराब के साथ पुराना सप्लायर गिरफ्तार

Lakhimpur Khiri News: क्षेत्र में अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पलिया पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने तिलक पुरवा चकरोड के पास घेराबंदी करके एक शातिर शराब सप्लायर को दबोच लिया। आरोपी के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान संतोष कुमार पुत्र चंद्रिका प्रसाद निवासी ग्राम बसंतापुरकलां के रूप में हुई है। मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस टीम ने तिलक पुरवा चकरोड पर जाल बिछाकर उसे अवैध शराब की खेप के साथ दबोचा। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी संतोष कुमार क्षेत्र का पुराना शराब तस्कर है।

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वह इससे पहले भी कई बार भारी मात्रा में कच्ची शराब के साथ पकड़ा जा चुका है और जेल जा चुका है। जेल से छूटने के बाद वह फिर से इसी अवैध धंधे में लिप्त हो जाता था। पलिया थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए रवाना कर दिया गया है।

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