Lakhimpur Khiri News: 20 लीटर कच्ची शराब के साथ पुराना सप्लायर गिरफ्तार
Lakhimpur Khiri News: पलियाकलां। क्षेत्र में अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पलिया पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने तिलक पुरवा चकरोड के पास घ
Lakhimpur Khiri News: क्षेत्र में अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पलिया पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने तिलक पुरवा चकरोड के पास घेराबंदी करके एक शातिर शराब सप्लायर को दबोच लिया। आरोपी के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान संतोष कुमार पुत्र चंद्रिका प्रसाद निवासी ग्राम बसंतापुरकलां के रूप में हुई है। मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस टीम ने तिलक पुरवा चकरोड पर जाल बिछाकर उसे अवैध शराब की खेप के साथ दबोचा। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी संतोष कुमार क्षेत्र का पुराना शराब तस्कर है।
वह इससे पहले भी कई बार भारी मात्रा में कच्ची शराब के साथ पकड़ा जा चुका है और जेल जा चुका है। जेल से छूटने के बाद वह फिर से इसी अवैध धंधे में लिप्त हो जाता था। पलिया थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए रवाना कर दिया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।