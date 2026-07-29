Lakhimpur Khiri News: सावन आज से, घाट पर इंतजाम बदहाल
Lakhimpur Khiri News: मढ़िया घाट कुंड का हाल घाट कुंड का हाल मैगलगंज, संवाददाता। श्रावण माह में मढ़िया घाट पर लगने वाले प्रसिद्ध मेले की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। ग
Lakhimpur Khiri News: मैगलगंज श्रावण माह में मढ़िया घाट पर लगने वाले प्रसिद्ध मेले की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। गुरुवार से गोमती नदी से जल भरकर श्री पारसनाथ शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए कांवरियों समेत प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। वहीं गोमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से घाटों की सीढ़ियां पानी में डूब चुकी हैं, जिससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए अब तक प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं। घाटों पर गहरे पानी से सावधान करने वाले कोई चेतावनी बोर्ड नहीं लगाए गए हैं और न ही बांस-बल्ली, रस्सी अथवा बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे अनजाने में श्रद्धालुओं के गहरे पानी में जाने का खतरा बना हुआ है।
वहीं स्थानीय लोगों ने घाट पर चेतावनी संकेतक, बैरिकेडिंग, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, गोताखोरों तथा पुलिस बल की तैनाती की मांग की है, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित ढंग से जल भरकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर सकें।
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