Lakhimpur Khiri News: खजुहा के पास खाई में पलटा एलपीजी गैस टैंकर, टला हादसा
Lakhimpur Khiri News: -गुरुवार की सुबह मोहम्मदी-शाहजहांपुर रोड पर हादसाड पर हादसा -दमकल व पुलिस की सतर्कता से टला बड़ा हादसा फोटो--24--मोहम्मदी-शाहजहांपुर हाईवे पर पलटा गैस
Lakhimpur Khiri News: मोहम्मदी-शाहजहांपुर हाईवे पर गुरुवार तड़के ग्राम खजुहा के पास मथुरा से नेपाल जा रहा एलपीजी गैस से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गया। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरातफरी मच गई और आसपास के गांवों के लोग मौके पर जुट गए। हालांकि दमकल विभाग और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से गैस रिसाव नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा टल गया। गुरुवार सुबह करीब चार बजे मथुरा से नेपाल जा रहा गैस से भरा टैंकर चालक का वाहन से संतुलन बिगड़ गया, जिससे टैंकर सड़क किनारे खाई में पलट गया। गैस से भरे टैंकर के पलटने की सूचना मिलते ही क्षेत्र में दहशत फैल गई।
सूचना पर पसगवां पुलिस टीम और फायर ब्रिगेड प्रभारी लख्मीचंद अपनी टीम के साथ दो दमकल वाहनों सहित तत्काल मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करते हुए राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की सहायता से टैंकर को सुरक्षित स्थिति में खड़ा कराया गया। पूरे अभियान के दौरान गैस रिसाव की कोई घटना नहीं हुई और न ही किसी प्रकार की जनहानि हुई। हादसे के चलते मोहम्मदी-शाहजहांपुर हाईवे पर कुछ समय तक यातायात प्रभावित रहा। सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था संभालते हुए सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी। फायर ब्रिगेड प्रभारी लख्मीचंद ने बताया कि दमकल कर्मियों की सतर्कता और सावधानीपूर्वक चलाए गए रेस्क्यू अभियान के चलते टैंकर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया तथा किसी प्रकार का गैस रिसाव नहीं हुआ।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।