Lakhimpur Khiri News: एमएलसी के सामने उठा बदहाल सड़क का मुद्दा
Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ, संवाददाता। से बाबा भूतनाथ मंदिर रेलवे क्रॉसिंग तक की सड़क लंबे समय से जर्जर हालत में है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे होने से राहगीरों और वाह
Lakhimpur Khiri News: नगर के सिनेमा चौराहे से बाबा भूतनाथ मंदिर रेलवे क्रॉसिंग तक की सड़क लंबे समय से जर्जर हालत में है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे होने से राहगीरों और वाहन चालकों को रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों की ओर से भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं विधान परिषद सदस्य अनूप गुप्ता से मुलाकात कर सड़क की खराब स्थिति से अवगत कराया गया। इस दौरान सड़क के शीघ्र निर्माण की मांग की गई। अनूप गुप्ता ने समस्या को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर जल्द से जल्द सड़क निर्माण कार्य शुरू कराने का आश्वासन दिया।
उन्होंने कहा कि आम जनता को बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध कराना प्राथमिकता है और इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।