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Lakhimpur Khiri News: दूसरे दिन भी विधायक ने दिखाए तेवर, रुकवाया काम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर, संवाददाता।ता। नहर पटरी के समीप बन रहे लगभग 800 मीटर लंबे नाले के निर्माण में अनियमिताओं को लेकर सदर विधायक योगेश वर्मा और स्थानीय वार्ड समर्थ

Lakhimpur Khiri News: दूसरे दिन भी विधायक ने दिखाए तेवर, रुकवाया काम

Lakhimpur Khiri News: नहर पटरी के समीप बन रहे लगभग 800 मीटर लंबे नाले के निर्माण में अनियमिताओं को लेकर सदर विधायक योगेश वर्मा और स्थानीय वार्ड समर्थकों के साथ शुक्रवार सुबह मौके पर पहुंचकर भड़क उठे। उन्होंने काम रुकवा दिया। गुरुवार को ही सदर विधायक और मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ ने स्वयं मौके पर पहुंचकर घटिया सामग्री और निर्माण में खामियां पाए जाने पर काम रुकवा दिया था। इसके बावजूद ठेकेदार ने प्रशासनिक आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए अगले ही दिन निर्माण कार्य फिर से शुरू करा दिया था। सदर विधायक योगेश वर्मा ने नाले के निर्माण पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नाला सीधा बनाने के बजाय सांप की तरह लहराता हुआ बनाया जा रहा है।

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मानकों की सरेआम अनदेखी की जा रही है। जहां प्रति मीटर 10 सरिया पड़नी चाहिए थी, वहां केवल 5 सरिया डाली जा रही हैं। इसी तरह जहां 12 सरिया की जरूरत थी, वहां महज 6 सरिया लगाकर काम निपटाया जा रहा है। सरिया कम डालने से नाले का ढांचा बेहद कमजोर हो गया है। केवल निर्माण में ही नहीं, बल्कि ठेकेदार द्वारा खुलेआम बिजली की चोरी भी की जा रही है। नाला निर्माण स्थल पर वेल्डिंग मशीन, कटर और प्रतिदिन चलने वाले 6 पानी के पंपों के संचालन के लिए पास के ही बिजली पोल से अवैध रूप से कटिया डालकर कनेक्शन लिया गया है। इस कनेक्शन का कोई मीटर या विभागीय अनुमति नहीं है।

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