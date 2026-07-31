Lakhimpur Khiri News: दूसरे दिन भी विधायक ने दिखाए तेवर, रुकवाया काम
Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर, संवाददाता।ता। नहर पटरी के समीप बन रहे लगभग 800 मीटर लंबे नाले के निर्माण में अनियमिताओं को लेकर सदर विधायक योगेश वर्मा और स्थानीय वार्ड समर्थ
Lakhimpur Khiri News: नहर पटरी के समीप बन रहे लगभग 800 मीटर लंबे नाले के निर्माण में अनियमिताओं को लेकर सदर विधायक योगेश वर्मा और स्थानीय वार्ड समर्थकों के साथ शुक्रवार सुबह मौके पर पहुंचकर भड़क उठे। उन्होंने काम रुकवा दिया। गुरुवार को ही सदर विधायक और मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ ने स्वयं मौके पर पहुंचकर घटिया सामग्री और निर्माण में खामियां पाए जाने पर काम रुकवा दिया था। इसके बावजूद ठेकेदार ने प्रशासनिक आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए अगले ही दिन निर्माण कार्य फिर से शुरू करा दिया था। सदर विधायक योगेश वर्मा ने नाले के निर्माण पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नाला सीधा बनाने के बजाय सांप की तरह लहराता हुआ बनाया जा रहा है।
मानकों की सरेआम अनदेखी की जा रही है। जहां प्रति मीटर 10 सरिया पड़नी चाहिए थी, वहां केवल 5 सरिया डाली जा रही हैं। इसी तरह जहां 12 सरिया की जरूरत थी, वहां महज 6 सरिया लगाकर काम निपटाया जा रहा है। सरिया कम डालने से नाले का ढांचा बेहद कमजोर हो गया है। केवल निर्माण में ही नहीं, बल्कि ठेकेदार द्वारा खुलेआम बिजली की चोरी भी की जा रही है। नाला निर्माण स्थल पर वेल्डिंग मशीन, कटर और प्रतिदिन चलने वाले 6 पानी के पंपों के संचालन के लिए पास के ही बिजली पोल से अवैध रूप से कटिया डालकर कनेक्शन लिया गया है। इस कनेक्शन का कोई मीटर या विभागीय अनुमति नहीं है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।