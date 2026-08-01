Lakhimpur Khiri News: तालाब पहुंचकर लिया जायजा, मृत मछलियों के नमूने लिए
Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ, संवाददाता। प्रदूषित पानी छोड़ने व मछलियों के मरने के मामले में अधिकारियों ने भवानीगंज क्षेत्र स्थित मत्स्यजीवी सहकारी समिति के तालाब क
Lakhimpur Khiri News: स्थानीय मिल पर प्रदूषित पानी छोड़ने व मछलियों के मरने के मामले में अधिकारियों ने भवानीगंज क्षेत्र स्थित मत्स्यजीवी सहकारी समिति के तालाब का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान तालाब में बड़ी संख्या में मृत मछलियां मिलने पर अधिकारियों ने नमूने एकत्र कर जांच के लिए भेज दिए। निरीक्षण के दौरान प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों ने तालाब के पानी की स्थिति मृत मछलियों की संख्या और आसपास के क्षेत्र का भी अवलोकन किया। साथ ही समिति के पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों से घटना की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि पानी और मछलियों के नमूनों की प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।
मत्स्यजीवी सहकारी समिति की अध्यक्ष मीनू ने आरोप लगाया था कि प्रदूषित पानी के कारण तालाब की बड़ी संख्या में मछलियां मर गईं, जिससे करीब 10 लाख रुपये की आर्थिक क्षति हुई है। चीनी मिल के पीआरओ सतीश श्रीवास्तव का कहना है कि प्रदूषित पानी छोड़े जाने का आरोप गलत है। जिस जगह तालाब बताया जा रहा है, वहां पर चीनी मिल का कोई पानी नहीं जाता।
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