Lakhimpur Khiri News: बेलरायां रेंज में फिर पकड़ा गया तेंदुआ

Lakhimpur Khiri News: -दुधवा बफर जोन के बेलरायां रेंज में बुधवार सुबह पिंजरे में फंसा तेंदुआ में बुधवार सुबह पिंजरे में फंसा तेंदुआ - इसी इलाके में आठ वर्षीय बालक की तेंदुए

Lakhimpur Khiri News: ढखेरवा। पढुआ थाना उत्तर निघासन रेंज के बैरिया बीट में डंडूरी गांव के बाहर मंगलवार रात एक और तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। चार दिन के अंतराल में रेंज से तीन तेंदुए पकड़े जा चुके हैं, जिनमे से दो तेंदुओं को डंडूरी गांव के बाहर से कैद किया गया है। तीन तेंदुओं के पकड़ जाने से इलाकाई लोगों में काफी राहत है। इस इलाके में अभी और भी तेंदुए होने की बात कही जा रही है।

तेंदुए के हमले की जानकारी बैरिया बीट के बाबागंज गांव में आठ वर्षीय बालक को तेंदुए ने हमला कर मार दिया था। तभी से तेंदुए को पकड़ने के लिए वनकर्मियों ने कैमरों के साथ कई पिंजरे लगाए थे। मंगलवार रात डंडूरी गांव के बाहर लगे पिंजरे में एक तेंदुआ कैद हो गया। वनकर्मी तेंदुए को लेकर बेलरायां रेंज आफिस ले गए हैं। मेडिकल जांच के बाद तेंदुए को जंगल में छोड़ा जाएगा। इससे पहले शनिवार रात को इसी जगह पर एक तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ था। इसी रेंज में मंगलवार सुबह कट्ठौहा बीट के कटैला फार्म में एक तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया था। शनिवार को पकड़े गए तेंदुए को दुधवा के गौरीफंटा बनकटी बार्डर पर छोड़ा गया था। कटैला फार्म में पकड़े गए तेंदुए और बुधवार सुबह डंडूरी में पकड़े गए तेंदुए को अभी बेलरायां वन कार्यालय में रखा गया है। उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

वायरल वीडियो और ग्रामीणों का डर तेलियार गांव के बाहर टहलते दिखे दो तेंदुआ, वीडियो वायरल

ढखेरवा, संवाददाता।

पढुआ थाना क्षेत्र धौरहरा रेंज के तेलियार गांव के बाहर दो तेंदुए टहलते हुए देखे गए। बुधवार को खेत गए ग्रामीणों ने चकरोड पर तेंदुओं देखे। इस दौरान किसी ग्रामीण ने टहल रहे तेंदुओं का वीडियो बना लिया, जो बाद में वायरल हो गया। वीडियो बना रहा शख्स वहां पर मौजूद अन्य लोगों को तेंदुओं होने की जानकारी देते सुना जा रहा है। तेंदुआ देखे जाने के बाद से इलाकाई लोगों में दहशत है और लोग खेत खलिहान जाने से डर रहे हैं। इस इलाके के चंदैयापुर और देवीपुरवा गांव से तेंदुओं को पिंजरे में कैद किया जा चुका है। बीते दिनों शाहपुर गांव के बाहर बकरी चरा रही चुन्ना की पत्नी जमुना देवी और बेटी बदाला पर हमला कर घायल कर दिया था। धेराहरा रेंज के इस इलाके से जुड़े हुए उत्तर निघासन रेंज बैरिया बीट और कट्ठौहा बीट से पिछले चार दिनों में तीन तेंदुओं को पिंजरे में कैद किया गया है। ग्रामीणों की मानें तो पढुआ थाना इलाके में पड़ने वाले बेलरायां व धौरहरा वन क्षेत्र में तमाम तेंदुओं की मौजूदगी है।