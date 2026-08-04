Lakhimpur Khiri News: बेलरायां के कटैला फार्म में पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ
Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर के मुर्तिहा गांव में तेंदुआ पकड़ा गया। यह तेंदुआ कई दिनों से आतंक फैला रहा था, जिसने कुत्ते, बछड़े और बकरी को मारा। वन विभाग ने पिंजरे में बकरी को रखकर उसे फंसाया। तेंदुआ का मेडिकल परीक्षण किया जाएगा और फिर उसे आज़ाद किया जाएगा। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है।
Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर। उत्तर निघासन रेंज के मुर्तिहा गांव के कटैला फार्म में दहशत का पर्याय बना तेंदुआ आखिर कार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। तेदुएं के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। जानकारी के अनुसार तेंदुआ पिछले कई दिनों से देखा जा रहा था, तेदुएं ने एक कुत्ते, बछड़े सहित बकरी को अपना निवाला बना चुका था, तेदुएं को पकड़ने के लिए वन विभाग ने कटैला फार्म निवासी केवल सिंह के खेत में पिंजरे लगाए थे जिसमें बंधी बकरी का शिकार करने के लालच में तेदुआ फंस गया तेंदुए के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है।
रेंजर मोहम्मद मोबीन आरिफ ने बताया कि तेंदुएं को पकड़ लिया गया है, उच्च अधिकारियों के निर्देश में तेंदुए का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उसे आज़ाद किया जाएगा।
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