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Lakhimpur Khiri News: वृद्ध महिला पर हमला कर बकरी उठा ले गया तेंदुआ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: ढखेरवा, संवाददाता।पुर मजरा पढुआ गांव में बकरी चरा रही 60 वर्षीय महिला पर तेंदुआ ने हमला कर दिया। हमले में वृद्ध महिला जख्मी हो गई। एक बकरी को तेंदुआ उ

Lakhimpur Khiri News: वृद्ध महिला पर हमला कर बकरी उठा ले गया तेंदुआ

Lakhimpur Khiri News: धौरहरा रेंज के शाहपुर मजरा पढुआ गांव में बकरी चरा रही 60 वर्षीय महिला पर तेंदुआ ने हमला कर दिया। हमले में वृद्ध महिला जख्मी हो गई।

घटना का विवरण

एक बकरी को तेंदुआ उठा ले गया। इस इलाके में इससे पहले भी तेंदुआ लोगों पर हमला कर चुका है और यहां दो तेंदुओं को पिंजरे में कैद भी किया जा चुका है। शाहपुर गांव निवासी 60 वर्षीय जमुना देवी पत्नी चुन्ना अन्य लोगों के साथ गांव के बाहर बकरियां चरा रही थी। खेत से निकले तेंदुए ने झपट्टा मार कर जमुना देवी को घायल कर दिया।

स्थानीय निवासियों की चिंताएँ

अन्य लोगों ने शोर मचाया तो तेंदुआ महिला को छोड़ कर एक बकरी को उठा कर खेतों में घुस गया। घायल महिला का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जाता है एक महीने पहले जमुना देवी की पुत्री बदाला देवी पर तेंदुआ ने हमला किया था और दो बकरियां मार दीं थी।

वन विभाग की भूमिका

मालूम हो कि इसी इलाके के चंदैयापुर और देवी पुरवा में तेंदुए ने लोगों पर हमला किया था जिसके बाद वनकर्मियों ने अलग अलग पिंजरों में दो तेंदुओं को कैद कर लिया था जिन्हें कतर्निया जंगल में छोड़ा गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि तेंदुए के हमले से लगातार लोग घायल हो रहे हैं, बकरियां मर रहीं हैं, सूचना के बाद भी वन विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या तेंदुआ घायल महिला को उठाकर भाग गया?
नहीं, तेंदुआ ने महिला को चोटिल करने के बाद एक बकरी को उठा कर खेतों में भाग गया।
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