Lakhimpur Khiri News: वृद्ध महिला पर हमला कर बकरी उठा ले गया तेंदुआ
Lakhimpur Khiri News: ढखेरवा, संवाददाता।पुर मजरा पढुआ गांव में बकरी चरा रही 60 वर्षीय महिला पर तेंदुआ ने हमला कर दिया। हमले में वृद्ध महिला जख्मी हो गई। एक बकरी को तेंदुआ उ
Lakhimpur Khiri News: धौरहरा रेंज के शाहपुर मजरा पढुआ गांव में बकरी चरा रही 60 वर्षीय महिला पर तेंदुआ ने हमला कर दिया। हमले में वृद्ध महिला जख्मी हो गई।
घटना का विवरण
एक बकरी को तेंदुआ उठा ले गया। इस इलाके में इससे पहले भी तेंदुआ लोगों पर हमला कर चुका है और यहां दो तेंदुओं को पिंजरे में कैद भी किया जा चुका है। शाहपुर गांव निवासी 60 वर्षीय जमुना देवी पत्नी चुन्ना अन्य लोगों के साथ गांव के बाहर बकरियां चरा रही थी। खेत से निकले तेंदुए ने झपट्टा मार कर जमुना देवी को घायल कर दिया।
स्थानीय निवासियों की चिंताएँ
अन्य लोगों ने शोर मचाया तो तेंदुआ महिला को छोड़ कर एक बकरी को उठा कर खेतों में घुस गया। घायल महिला का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जाता है एक महीने पहले जमुना देवी की पुत्री बदाला देवी पर तेंदुआ ने हमला किया था और दो बकरियां मार दीं थी।
वन विभाग की भूमिका
मालूम हो कि इसी इलाके के चंदैयापुर और देवी पुरवा में तेंदुए ने लोगों पर हमला किया था जिसके बाद वनकर्मियों ने अलग अलग पिंजरों में दो तेंदुओं को कैद कर लिया था जिन्हें कतर्निया जंगल में छोड़ा गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि तेंदुए के हमले से लगातार लोग घायल हो रहे हैं, बकरियां मर रहीं हैं, सूचना के बाद भी वन विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।