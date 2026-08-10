Lakhimpur Khiri News: बल्लीपुर में घर के बाहर बंधे बछड़े को तेंदुए ने मारा

Lakhimpur Khiri News: बल्लीपुर में घर के बाहर बंधे बछड़े को तेंदुए ने मारा
Lakhimpur Khiri News: बम्हनपुर के बल्लीपुर गांव में शनिवार रात एक तेंदुए ने एक बछड़े पर हमला कर उसे मार डाला। जब गांव के लोग शोर मचाने लगे, तो तेंदुआ भाग गया। इस घटना ने ग्रामीणों में दहशत फैला दी है। रेंजर ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी और तेंदुए को पकड़ने का आश्वासन दिया।
Lakhimpur Khiri News: बम्हनपुर। शनिवार रात एक तेंदुए ने बल्लीपुर गांव में घर के बाहर बंधे बछड़े पर हमला कर उसे अपना निवाला बना लिया। घर के लोगों के इकट्ठा होकर शोर मचाना शुरू कर देने पर तेंदुआ भाग गया। तेंदुए की गांव के पास मौजूदगी की वजह से यहां के बाशिंदों में दहशत है। मझगई रेंज के बल्लीपुर गांव के उत्तरी छोर पर सतीश लोधी के घर के बाहर बने छप्पर के नीचे उनका बछड़ा बंधा था। शनिवार रात करीब बारह बजे जंगल की तरफ से आए तेंदुए ने उसे दबोच लिया। बछड़े के चिल्लाने और छटपटाने का शोर सुनकर पास ही मौजूद महावीर ने जागकर टार्च जलाकर देखा तो उनको बछड़े की गर्दन दबोचे तेंदुआ दिखा।
महावीर के शोर मचाने पर घर के सदस्य तथा आस-पड़ोस के लोग लाठी-डंडे लेकर आ गए। ग्रामीणों के शोर-शराबे और घेराबंदी की वजह से तेंदुआ बछड़े को छोड़कर पास की झाड़ियों की तरफ भाग गया। तब तक बछड़ा मर चुका था। इसके बाद से बल्लीपुर गांव के लोग डरे हुए हैं। ग्रामीणों ने रात में गश्त बढ़ाने और जल्द से जल्द तेंदुए को पकडने की मांग की है। रेंजर अंकित सिंह ने ग्रामीणों से सतर्क रहने, बच्चों को अकेला न छोड़ने और रात में असुरक्षित बाहर न निकलने की सलाह देते हुए कहा है कि तेंदुए की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा।
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