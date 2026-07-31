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Lakhimpur Khiri News: डेढ़ करोड़ से संवरेगा औचवा आश्रम मंदिर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने औचवा आश्रम के शिव और हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए मुख्यमंत्री से धनराशि स्वीकृति का आग्रह किया। डेढ़ करोड़ की स्वीकृति पर भूमि पूजन किया गया। विधायक ने आश्रम की पौराणिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रस्ताव रखा, जिससे विकास कार्य शुरू किया जाएगा।

Lakhimpur Khiri News: डेढ़ करोड़ से संवरेगा औचवा आश्रम मंदिर

Lakhimpur Khiri News: विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने धार्मिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण को लेकर महाभारत कालीन औचवा आश्रम पर स्थित शिव मंदिर और हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट में आग्रह किया था। इसके तहत डेढ़ करोड़ की धनराशि स्वीकृति होने पर विधायक ने विशिष्ट अतिथि डॉ. ओपी श्रीवास्तव के साथ संयुक्त रूप से मंत्रो उच्चारण के बीच भूमि पूजन किया। विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने जानकारी देते बताया लंबे समय से उपेक्षित आश्रम पर बने पौराणिक मंदिरों को लेकर कायाकल्प कराने के लिए मुख्यमंत्री समक्ष प्रस्ताव रखा था, जिसको लेकर उन्होंने विकास के लिए धनराशि स्वीकृति कर निर्माण कार्यदाई संस्था सौंपा गया।

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जिसके तहत मुहूर्त के अनुसार आश्रम पर हवन पूजन के साथ आधारशिला रखी गई। लखनऊ से आए विशिष्ट अतिथि डॉ. ओपी श्रीवास्तव, आश्रम संरक्षक राम भूषण, हरि कृष्ण, आनंद बाजपेई समेत प्रमुख लोग साक्षी बने हैं। इस मौके पर मीडिया प्रभारी दिनेश सोमवंशी समेत तमाम लोग मौजूद रहे हैं।

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