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Lakhimpur Khiri News: मेड़ पर लगे 40 यूकेलिप्टस के पेड़ काटने का मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: हैदराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम घरथनिया में गंगाराम ने रामगोपाल और अभिषेक पर खेत की मेड़ के यूकेलिप्टस के पेड़ काटने का मुकदमा दर्ज किया है। जिनमें से लगभग 40 पेड़ दो वर्ष पुराने थे। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

Lakhimpur Khiri News: मेड़ पर लगे 40 यूकेलिप्टस के पेड़ काटने का मुकदमा

Lakhimpur Khiri News: ममरी, संवाददाता। हैदराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम घरथनिया निवासी गंगाराम ने गांव के ही रामगोपाल और अभिषेक के खिलाफ खेत की मेड़ पर लगे यूकेलिप्टस के पेड़ काटने का मुकदमा दर्ज कराया है। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि खेत की मेड़ के चारों ओर लगाए गए करीब दो वर्ष पुराने 40 यूकेलिप्टस के पेड़ों को विपक्षियों ने काट डाला। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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