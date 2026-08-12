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Lakhimpur Khiri News: हृदय गति रुकने से अधिवक्ता का निधन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ता रमाकांत द्विवेदी (60) की अचानक सीने में दर्द के कारण लखनऊ के अस्पताल में मौत हो गई। उनका पार्थिव शरीर मोहम्मदी लाया गया, जहाँ विधायक और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया गया।

Lakhimpur Khiri News: हृदय गति रुकने से अधिवक्ता का निधन

Lakhimpur Khiri News: तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ता रमाकांत द्विवेदी (60) निवासी खंदौरा को अचानक सीने में दर्द उठने पर परिजनों ने लखनऊ के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान उन्होंने सोमवार की रात अस्पताल में अंतिम सांस ली है। उनका पार्थिव शरीर मोहम्मदी के निवास पर लाया गया, जहां विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह, नपाध्यक्ष संदीप मेहरोत्रा उर्फ कन्हैया, महेंद्र बाजपेई, वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक शुक्ला, मनोज दीक्षित एडवोकेट समेत तमाम गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव में किया गया है।

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