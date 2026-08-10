Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lakhimpur Khiri News: कावंड़ियों की सेवा में सेवा पुलिस व स्वास्थ्यकर्मी तैनात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
Follow us on Google News
share

Lakhimpur Khiri News: कस्ता चौराहे पर मौजूद पुलिस व स्वास्थ्यकर्मी राहे पर मौजूद पुलिस व स्वास्थ्यकर्मी कस्ता, संवाददाता। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को बड़ी संख्या में का

Lakhimpur Khiri News: कावंड़ियों की सेवा में सेवा पुलिस व स्वास्थ्यकर्मी तैनात

Lakhimpur Khiri News: कस्ता। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को बड़ी संख्या में कांवड़िए छोटी काशी गोला में जलाभिषेक के लिए कस्ता से होकर गुजर रहे हैं। कांवड़ियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए मितौली थाना प्रभारी निरीक्षक महेश पाठक मैगलगंज थाना की सीमा से नीमगांव थाना क्षेत्र की सीमा तक लगातार गश्त करते रहे। मितौली थाना पुलिस के सिपाही भी रास्ते में जगह-जगह तैनात किए गए। कस्ता चौराहे से बड़े वाहनों को बैरीकेडिंग लगाकर गोला की ओर जाने से रोका गया। इन वाहनों का रूट डायवर्ट कर मैगलगंज की तरफ भेजा गया। कस्ता चौराहे पर चौकी के पास मितौली सीएचसी की टीम, जिसमें डॉ. राजेश वर्मा, शशांक वर्मा और नन्हे सिंह शामिल हैं, कांवड़ियों के लिए लगातार मुस्तैद है।

ये भी पढ़ें:भोले के जयघोषों से गूंजा हाईवे, भगवामय हुई छोटी काशी की राह

चौराहे पर एक एंबुलेंस भी मौजूद रही। विभिन्न स्थानों पर समाजसेवियों द्वारा कांवड़ियों के लिए भंडारे आयोजित किए गए।

ये भी पढ़ें:Khagaria News: गेरुआ रंग से पटा अगुवानी गंगा घाट, काफी संख्या में जुटे कांवरिया
ये भी पढ़ें:Khagaria News: गेरुआ रंग से पटा अगुवानी गंगा घाट, काफी संख्या में जुटे कांवरिया
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhimpur-khiri-latest-news Mitauli Lakhimpur Khiri News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।