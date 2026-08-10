Lakhimpur Khiri News: कावंड़ियों की सेवा में सेवा पुलिस व स्वास्थ्यकर्मी तैनात
Lakhimpur Khiri News: कस्ता चौराहे पर मौजूद पुलिस व स्वास्थ्यकर्मी राहे पर मौजूद पुलिस व स्वास्थ्यकर्मी कस्ता, संवाददाता। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को बड़ी संख्या में का
Lakhimpur Khiri News: कस्ता। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को बड़ी संख्या में कांवड़िए छोटी काशी गोला में जलाभिषेक के लिए कस्ता से होकर गुजर रहे हैं। कांवड़ियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए मितौली थाना प्रभारी निरीक्षक महेश पाठक मैगलगंज थाना की सीमा से नीमगांव थाना क्षेत्र की सीमा तक लगातार गश्त करते रहे। मितौली थाना पुलिस के सिपाही भी रास्ते में जगह-जगह तैनात किए गए। कस्ता चौराहे से बड़े वाहनों को बैरीकेडिंग लगाकर गोला की ओर जाने से रोका गया। इन वाहनों का रूट डायवर्ट कर मैगलगंज की तरफ भेजा गया। कस्ता चौराहे पर चौकी के पास मितौली सीएचसी की टीम, जिसमें डॉ. राजेश वर्मा, शशांक वर्मा और नन्हे सिंह शामिल हैं, कांवड़ियों के लिए लगातार मुस्तैद है।
चौराहे पर एक एंबुलेंस भी मौजूद रही। विभिन्न स्थानों पर समाजसेवियों द्वारा कांवड़ियों के लिए भंडारे आयोजित किए गए।
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