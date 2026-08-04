Lakhimpur Khiri News: घर में घुसकर मारपीट मामले में चार पर केस
Lakhimpur Khiri News: मोहम्मदी के शाहपुर जागीर गांव में सहन की जमीन के विवाद पर दबंगों ने एक युवक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। घायल विकास की शिकायत पर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।
Lakhimpur Khiri News: मोहम्मदी। क्षेत्र के गांव शाहपुर जागीर में सहन की जमीन के विवाद को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला कर युवक को जख्मी कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज किया है। शाहपुर जागीर निवासी विकास ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर बताया कि इसके दरवाजे के सामने पड़ी जमीन पर जबरन कब्जा को लेकर विवाद चल रहा था। इसको लेकर सोमवार की शाम गांव के युसूफ, पंजे, लल्ले और नशीली ने एक राय होकर घर में घुस पड़े और हमला बोल दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराकर सभी नामित आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।