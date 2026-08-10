Lakhimpur Khiri News: अनुबंधित बस एसोसिएशन की हड़ताल खत्म, आज से शुरू होगा संचालन

Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर। शहर में अवैध रूप से संचालित डग्गामार वाहनों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पिछले एक सप्ताह से जारी अनुबंधित बस यूनियन की हड़ताल आखिरकार रविवार को समाप्त हो गई। एआरटीओ शांति भूषण पांडे, पीटीओ कौशलेंद्र यादव और सीओ यातायात अभिमन्यु त्रिपाठी द्वारा दिए गए लिखित आश्वासन के बाद पदाधिकारियों ने हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया। सोमवार सुबह से अनुबंधित बसों का संचालन पुनः सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा। लखीमपुर में अवैध डग्गामार वाहनों के बेखौफ संचालन से आहत होकर अनुबंधित बस एसोसिएशन ने 4 अगस्त से अपनी बसों का संचालन पूरी तरह बंद कर दिया था।

पिछले 6 दिनों से जारी इस कार्य बहिष्कार के चलते उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम रोडवेज को करीब 50 लाख रुपये के राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस दौरान दैनिक यात्रियों को भी आवागमन में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। समस्या के समाधान के लिए प्रशासनिक अधिकारियों और बस यूनियन के पदाधिकारियों के बीच कई दौर की वार्ताएं हुईं, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकल सका था। रविवार सुबह अधिकारियों और एसोसिएशन के बीच हुई आपात बैठक में सहमति बनी। एआरटीओ शांति भूषण पांडे ने आश्वस्त किया कि डग्गामार वाहनों की धरपकड़ के लिए विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं, जो लगातार चेकिंग अभियान चलाकर चालान व भारी जुर्माना वसूलेंगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अब लखीमपुर में डग्गामार वाहन किसी भी सूरत में नहीं चलने दिए जाएंगे।