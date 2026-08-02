Lakhimpur Khiri News: कोतवाली पहुंचे बच्चे, समझा पुलिस का कार्य
Lakhimpur Khiri News: कस्बा के यूडीसीए की किड्स ब्रांच के बच्चों ने शनिवार को पुलिस स्टेशन और सामुदायिक स्थलों का भ्रमण किया। निदेशक सनी गुप्ता के साथ पुलिस निरीक्षक उमेश चौरसिया ने बच्चों को सुरक्षा और पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी। बच्चों को उपहार देकर पुलिस का डर कम किया गया। डॉक्टर आशीष ने अस्पताल में स्वास्थ्य जानकारी भी दी।
Lakhimpur Khiri News: कस्बा के यूडीसीए की किड्स ब्रांच के बच्चों को पुलिस पुलिस स्टेशन और सामुदायिक स्थलों का भ्रमण कराया गया और उनकी कार्यप्रणाली की बच्चों को जानकारी दी गई है। शनिवार को प्रबंध निदेशक सनी गुप्ता के निर्देशन में अविरल, जसकीरत, अक्षिता, सीरत कौर, समायरा, रुद्र प्रताप, सिद्धि, ईवा , सरगुन, स्निग्धा समेत बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के दौरान कोतवाली लाया गया, जहां निरीक्षक उमेश चौरसिया ने बच्चों का उत्साह आवर्धन करते हुए पुलिस की भूमिका और कार्य प्रणाली को समझाया और उपहार देकर बच्चों के मन से पुलिस का डर निकाला है। वही बच्चों ने अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी डॉक्टर आशीष मेहरोत्रा ने देते हुए उन्हें भ्रमण कराया है।
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