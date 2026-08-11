Lakhimpur Khiri News: सीएम डैश बोर्ड की रैंकिंग में खीरी 10 वें स्थान पर आया

Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर। सरकार से चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा के बाद सीएम डैश बोर्ड पर हर महीने जिलों की रैंकिंग जारी होती है। जुलाई महीने की रैंकिंग सोमवार को जारी हुई। खीरी जिला प्रदेश में 10वें स्थान पर आया है। जून महीने की अपेक्षा राजस्व की रैंकिंग में दो अंक का सुधार हुआ है जबकि विकास की रैंकिंग में जिला चार पायदान खिसक गया है। अगस्त महीने की रैंकिंग में भी जिला ओवरऑल 10वें स्थान पर रहा था। शासन से चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति के आधार पर हर महीने सीएम डैशबोर्ड पर रैंक जारी की जाती है। जुलाई महीने की रैंकिंग सोमवार को जारी हुई। इसमें खीरी जिला ओवरआल दसवें स्थान पर आया है। विकास की रैंकिंग में सातवां स्थान मिला है वहीं राजस्व में 18वें स्थान पर जिला आया है। जबकि जून महीने की विकास की रैंकिंग में जिला तीसरे और राजस्व में 20वें स्थान पर रहा था। सामूहिक विवाह योजना में जिला पिछड़ गया। समारोह न होने से डी रैंक हासिल हुई है। इसके अलावा फैमिली आईडी बनाने, एनआरएलएम की योजनाओं का काम धीमा होने से सी ग्रेड मिली है। वहीं जननी सुरक्षा योजना और जलजीवन मिशन में बी ग्रेड मिलने से जिले की रैंकिंग पर इसका असर पड़ा है। सीडीओ अभिषेक कुमार ने बताया कि जिन योजनाओं की प्रगति पीछे रही है उनकी मानीटरिंग कर सुधार कराया जाएगा जिससे रैंकिंग में सुधार हो सके। सीडीओ की लगातार मानीटरिंग से रैंकिंग में सुधार हुआ है。