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Lakhimpur Khiri News: सीएम डैश बोर्ड की रैंकिंग में खीरी 10 वें स्थान पर आया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: -शासन ने सोमवार को सीएम डैश बोर्ड की रैंकिंग जारी की रकार से चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा के बाद सीएम डैश बोर्ड पर हर महीने जिलों की रैंकिंग जारी हो

Lakhimpur Khiri News: सीएम डैश बोर्ड की रैंकिंग में खीरी 10 वें स्थान पर आया

Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर। सरकार से चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा के बाद सीएम डैश बोर्ड पर हर महीने जिलों की रैंकिंग जारी होती है। जुलाई महीने की रैंकिंग सोमवार को जारी हुई। खीरी जिला प्रदेश में 10वें स्थान पर आया है। जून महीने की अपेक्षा राजस्व की रैंकिंग में दो अंक का सुधार हुआ है जबकि विकास की रैंकिंग में जिला चार पायदान खिसक गया है। अगस्त महीने की रैंकिंग में भी जिला ओवरऑल 10वें स्थान पर रहा था। शासन से चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति के आधार पर हर महीने सीएम डैशबोर्ड पर रैंक जारी की जाती है। जुलाई महीने की रैंकिंग सोमवार को जारी हुई। इसमें खीरी जिला ओवरआल दसवें स्थान पर आया है। विकास की रैंकिंग में सातवां स्थान मिला है वहीं राजस्व में 18वें स्थान पर जिला आया है। जबकि जून महीने की विकास की रैंकिंग में जिला तीसरे और राजस्व में 20वें स्थान पर रहा था। सामूहिक विवाह योजना में जिला पिछड़ गया। समारोह न होने से डी रैंक हासिल हुई है। इसके अलावा फैमिली आईडी बनाने, एनआरएलएम की योजनाओं का काम धीमा होने से सी ग्रेड मिली है। वहीं जननी सुरक्षा योजना और जलजीवन मिशन में बी ग्रेड मिलने से जिले की रैंकिंग पर इसका असर पड़ा है। सीडीओ अभिषेक कुमार ने बताया कि जिन योजनाओं की प्रगति पीछे रही है उनकी मानीटरिंग कर सुधार कराया जाएगा जिससे रैंकिंग में सुधार हो सके। सीडीओ की लगातार मानीटरिंग से रैंकिंग में सुधार हुआ है。

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रामपुर पहले, शाहजहांपुर दूसरे वहीं बरेली को तीसरा स्थान

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-जुलाई महीने की जारी रैंकिंग में रामपुर जिला पहले स्थान पर आया है। शाहजहांपुर जिला दूसरे और बरेली जिला तीसरे स्थान पर आया है। अम्बेडकर नगर को चौथा स्थान मिला है जबकि मैनपुरी जिला पांचवें स्थान पर आया है। पीलीभीत 15वें वहीं बदायूं को 22वां स्थान मिला है। सबसे फिसड्डी गौतमबुद्ध नगर 75वेंस्थान पर आया है। लखनऊ 74वें स्थान, जौनपुर 73वें, देवरिया 72वें स्थान वहीं इटावा 71वें स्थान पर आया है।

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ला एंड आर्डर में रामपुर पहले, गाजीपुर 75वें स्थान पर

- सीएम डैशबोर्ड पर जारी ला एंड आर्डर की रैंकिंग में रामपुर पहले स्थान आया है। वहीं गाजीपुर 75वें स्थान पर रहा है। ला एंड आर्डर की रैंकिंग में जालौन दूसरे, शाहजहांपुर तीसरे, अमरोहा को चौथा स्थान मिला है। जबकि खीरी जिले को 38वां स्थान मिला है। पीलीभीत 26वां, बरेली को 62वां वहीं बदायूं को 65वां स्थान मिला है। वहीं अलीगढ़ को 74वां, झांसी को 73वां स्थान मिला है।

FAQs

खीरी जिला जुलाई महीने में किस स्थान पर आया?
खीरी जिला जुलाई महीने में ओवरआल 10वें स्थान पर आया।
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