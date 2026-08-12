Lakhimpur Khiri News: प्रभारी मंत्री ने ली बैठक, कावंड़ यात्रा और बाढ़ की तैयारियां परखीं
Lakhimpur Khiri News: छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने की। वर्चुअल बैठक में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। मंत्री ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने और सभी विभागों को तैयारी करने के निर्देश दिए।
Lakhimpur Khiri News: छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था के साथ संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारियों की प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने समीक्षा की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर दोनों विषयों पर जानकारी ली और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए। बैठक में डीएम अंजनी कुमार सिंह, सीडीओ अभिषेक कुमार, एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, एएसपी पूर्वी पवन गौतम सहित जिला स्तरीय अधिकारी एनआईसी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से जुड़े। विधायक योगेश वर्मा, रोमी साहनी, मंजू त्यागी, विनोद शंकर अवस्थी और अमन गिरि ने लिंक के माध्यम से सहभागिता की।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि कांवड़ यात्रा श्रद्धा और आस्था का पर्व है, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रशासन सभी व्यवस्थाएं पूरी संवेदनशीलता और समन्वय के साथ सुनिश्चित करे। संभावित बाढ़ को लेकर भी सभी विभाग पूरी तैयारी रखें और जरूरत पड़ने पर तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू करें। जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों को गंभीरता से लेते हुए उन पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
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