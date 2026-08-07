Lakhimpur Khiri News: कांवड़ यात्रा को लेकर ईसानगर थाने में हुई बैठक

Lakhimpur Khiri News: कांवड़ यात्रा को सकुशल, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रभारी थानाध्यक्ष ब्रजेश सिंह ने ग्राम प्रमुखों और आयोजकों के साथ बैठक की। उन्होंने यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखने, भक्ति गीतों का प्रसारण, व सुरक्षा उपायों पर ध्यान देने की अपील की।

Lakhimpur Khiri News: खमरिया/ईसानगर,संवाददाता। कांवड़ यात्रा को सकुशल, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से प्रभारी थानाध्यक्ष ब्रजेश सिंह ने क्षेत्र के ग्राम प्रधानों, कांवड़ यात्रा आयोजकों तथा अन्य गणमान्य लोगों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सभी से आपसी समन्वय बनाकर यात्रा को सफल बनाने में सहयोग करने की अपील की।

बैठक की मुख्य बातें बैठक में प्रभारी थानाध्यक्ष ने कहा कि कांवड़ यात्रा धार्मिक आस्था का विषय है, इसलिए सभी लोग अनुशासन एवं सौहार्द बनाए रखें। डीजे पर किसी भी धर्म, समुदाय अथवा व्यक्ति की भावनाओं को आहत करने वाले गीत नहीं बजाए जाएं। केवल भक्ति एवं धार्मिक माहौल के अनुरूप गीतों का ही प्रसारण किया जाए। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान कांवड़िए पूरी सड़क पर फैलकर न चलें, बल्कि सड़क के एक ओर अनुशासित ढंग से चलें, जिससे यातायात बाधित न हो और दुर्घटनाओं की आशंका भी कम रहे। डीजे ट्रॉली की कुल ऊंचाई 10 फीट से अधिक न रखने के निर्देश दिए गए, ताकि विद्युत लाइनों से किसी प्रकार की दुर्घटना न हो।

सुरक्षा उपायों पर चर्चा प्रभारी थानाध्यक्ष ने ट्रॉली में लगे जनरेटर, विद्युत तार एवं अन्य उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी उपकरणों की जांच कर ली जाए, जिससे शॉर्ट सर्किट या अन्य दुर्घटनाओं से बचा जा सके। बैठक में ग्राम प्रधानों एवं आयोजकों से कांवड़ यात्रा के रूट, सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई।