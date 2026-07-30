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Lakhimpur Khiri News: वाराणसी से आई संत रविदास कलश वंदन यात्रा का स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: फोटो::23-- वाराणसी से कलश वंदन यात्रा का शहर में स्वागत किया गया कलश वंदन यात्रा का शहर में स्वागत किया गया लखीमपुर, संवाददाता। संत रविदास की जन्म भूम

Lakhimpur Khiri News: वाराणसी से आई संत रविदास कलश वंदन यात्रा का स्वागत

Lakhimpur Khiri News: संत रविदास की जन्म भूमि वाराणसी से कलश वंदन यात्रा शहर में पहुंची। एमएलसी अनूप गुप्ता, भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता के नेतृत्व में सीतापुर रोडपर कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। एमएलसी अनूप गुप्ता ने कहा कि भाजपा संत रविदास की 685 की जयंती पर उन्हें न केवल सदर याद कर रही है बल्कि कलश यात्रा के माध्यम से आम जनता में गुरु रविदास के व्यक्तित्व व कृतित्व को आम जनता को बताया जा रहा है। कलश वंदन यात्रा रविदास की जन्म भूमि सीर गोवर्धन वाराणसी से शुरू हुई है। भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता ने कहा की संत रविदास समरसता के प्रणेता थे।

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वे काम मोची का करते थे लेकिन उनके द्वारा रचित पद और ईश्वर से उनका सीधा जुड़ाव उन्हें समकालीन कवियों में महत्वपूर्ण स्थान दिलाता है। कार्यक्रम संयोजक राजेश सिंह, प्रमोद चौधरी और शरद मिश्रा का आभार व्यक्त किया। इस दौरान मनोज वर्मा, गणेश शंकर गौतम, अमित सिंह, सुदीप निगम, रमेश चंद्र मिश्र, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष अंकित अवस्थी आदि मौजूद रहे।

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