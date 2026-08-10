Lakhimpur Khiri News: 50 हजार घरों में होगा हनुमान चालीसा पाठ
Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ में अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल की बैठक हुई। इस बैठक में धार्मिक गतिविधियों को बढ़ाने और संगठन विस्तार पर चर्चा की गई। लक्ष्य 50,000 घरों में हनुमान चालीसा पाठ कराना और 501 हनुमान चालीसा केंद्र बनाना है। बैठक में कई प्रमुख व्यक्तियों ने भाग लिया।
Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल की जिला योजना बैठक शनिवार को पंजाबी कॉलोनी स्थित जिला अध्यक्ष राकेश कनौजिया के आवास पर हुई। बैठक में संगठन विस्तार के साथ सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि अवध प्रांत के उपाध्यक्ष देव जुनेजा और अतिथि विभाग संगठन मंत्री लखीमपुर सीतापुर रमाकांत अवस्थी रहे। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राकेश कनौजिया ने की जबकि संचालन जिला महामंत्री प्रदीप जायसवाल ने किया। जिलाध्यक्ष राकेश कनौजिया ने बताया कि डॉ. प्रवीण भाई तोगड़िया के निर्देश पर जिले के 50 हजार घरों में हनुमान चालीसा पाठ कराने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके साथ ही जिले में 501 से अधिक हनुमान चालीसा केंद्र संचालित किए जाएंगे। बैठक में अखिलेश जायसवाल, विक्रम सिंह चौहान, प्रियांशु गुप्ता, नगर अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता, चंचल कश्यप, मालती प्रसाद, कमलजीत, मंडल महामंत्री बिजुआ, आकाश कनौजिया, मंडल उपाध्यक्ष बिजुआ, हैप्पी गुप्ता, संयुक्त मंत्री बिजुआ, राजा भाई, मंडल अध्यक्ष बिजुआ, छोटू भाई, मंडल मंत्री बिजुआ, सूरज सिंह, शिव कुमार, सचिन, आकाश बजरंगी, राहुल शर्मा, विजय तिवारी, सुनील कुमार सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।
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