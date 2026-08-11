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Lakhimpur Khiri News: प्राथमिक शिक्षक संघ चुनाव में नया मोड़, तेज हुई चुनावी सरगर्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: रमियाबेहड़ में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के चुनाव को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। अध्यक्ष पद के लिए अभिषेक गुप्ता और शशिकांत वर्मा के बीच मुकाबला हो रहा है। चार मंत्री पद के दावेदार भी हैं, जिससे चुनाव और दिलचस्प हो गया है। शिक्षकों में चुनाव को लेकर उत्साह देखा जा रहा है।

Lakhimpur Khiri News: प्राथमिक शिक्षक संघ चुनाव में नया मोड़, तेज हुई चुनावी सरगर्मी

Lakhimpur Khiri News: रमियाबेहड़। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के रमियाबेहड़ ब्लॉक चुनाव को लेकर चुनावी माहौल लगातार गरमाता जा रहा है। अध्यक्ष पद के लिए अभिषेक गुप्ता भी मैदान में आ गए हैं। सभी प्रत्याशी अपने-अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए शिक्षकों से लगातार संपर्क साध रहे हैं। अध्यक्ष पद पर अभिषेक गुप्ता और शशिकांत वर्मा आमने-सामने हैं। दोनों प्रत्याशी स्कूलों में शिक्षकों से मुलाकात कर अपनी प्राथमिकताएं बता रहे हैं और संगठन को मजबूत करने के साथ शिक्षक हितों की आवाज मजबूती से उठाने का भरोसा दिला रहे हैं। अभिषेक गुप्ता की दावेदारी के बाद चुनावी चर्चा और तेज हो गई है तथा शिक्षक भी बदलते समीकरणों को लेकर तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं।

वहीं मंत्री पद के लिए राकेश प्रताप, देवेंद्र कुमार अवस्थी, डीके राम और संतोष वर्मा मैदान में हैं। चारों प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर शिक्षकों का समर्थन हासिल करने में जुटे हैं। मंत्री पद पर चार दावेदार होने से मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। अध्यक्ष पद पर अभिषेक गुप्ता के आने से जहां चुनावी मुकाबला रोचक हो गया है। वहीं मंत्री पद पर चार प्रत्याशियों की मौजूदगी ने चुनाव को बहुकोणीय बना दिया है। ब्लॉक के शिक्षक भी चुनाव को लेकर खासे उत्साहित हैं।

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