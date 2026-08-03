Lakhimpur Khiri News: 36 बीघा जमीन काट ले गई शारदा, दहशत

Lakhimpur Khiri News: बिजुआ। बिजुआ के मिस्त्रीपुरवा गांव में शारदा नदी का कटान तेजी से बढ़ गया है। नदी की तेज धारा के कारण किसानों के खेत और फसलें नदी में समा रही हैं। अब तक मिस्त्रीपुरवा के किसानों चरनपाल सिंह, राजेश कुमार, जसप्रीत सिंह और रमेश कुमार मौर्य सहित कई किसानों के लगभग 36 बीघा खेत शारदा नदी में बह चुके हैं। किसानों ने बताया कि उनके खेतों में गन्ना और अन्य फसलें लहलहा रही थीं। कटान के कारण उनकी मेहनत से उगाई गई फसलें लगातार नदी में समाती जा रही हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। किसानों का कहना है कि हर साल बारिश के मौसम में नदी कटान कर खेतों को बहा ले जाती है।