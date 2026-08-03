Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lakhimpur Khiri News: 36 बीघा जमीन काट ले गई शारदा, दहशत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
Follow us on Google News
share

Lakhimpur Khiri News: मिस्त्रीपुरवा में शारदा नदी का कटान तेजर फसलें नदी में समा रही हैं। अब तक मिस्त्रीपुरवा के किसानों चरनपाल सिंह, राजेश कुमार, जसप्रीत सिंह और रमेश कुमा

Lakhimpur Khiri News: 36 बीघा जमीन काट ले गई शारदा, दहशत

Lakhimpur Khiri News: बिजुआ। बिजुआ के मिस्त्रीपुरवा गांव में शारदा नदी का कटान तेजी से बढ़ गया है। नदी की तेज धारा के कारण किसानों के खेत और फसलें नदी में समा रही हैं। अब तक मिस्त्रीपुरवा के किसानों चरनपाल सिंह, राजेश कुमार, जसप्रीत सिंह और रमेश कुमार मौर्य सहित कई किसानों के लगभग 36 बीघा खेत शारदा नदी में बह चुके हैं। किसानों ने बताया कि उनके खेतों में गन्ना और अन्य फसलें लहलहा रही थीं। कटान के कारण उनकी मेहनत से उगाई गई फसलें लगातार नदी में समाती जा रही हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। किसानों का कहना है कि हर साल बारिश के मौसम में नदी कटान कर खेतों को बहा ले जाती है।

ये भी पढ़ें:सरयू के तीखे तेवर ने बढ़ाई तटवर्तियों की बेचैनी

उन्होंने कई बार शिकायतें की हैं, लेकिन अभी तक कटान रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। किसानों ने प्रशासन से कटान रोकने के लिए तटबंध और बंधा निर्माण की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जल्द ही कटान नहीं रोका गया तो दर्जनों बीघा और जमीन नष्ट हो जाएगी, जिससे कई किसान बेघर हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें:Deoria News: सरयू नदी कर रही कटान से ग्रामीणों में दहशत, भागलपुर-मईल बंधा मार्ग पर संकट
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhimpur-khiri-latest-news Lakhimpur Khiri News Sharda River

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।