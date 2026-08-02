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Lakhimpur Khiri News: महिला श्रद्धालुओं के लिए बना नया पिंक टायलेट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ में नगर पालिका परिषद द्वारा सीजीएन पीजी कॉलेज के निकट एक पिंक शौचालय का उद्घाटन किया गया। पालिकाध्यक्ष विजय शुक्ला ने कहा कि सावन मेले के दौरान यह शौचालय महिला श्रद्धालुओं और कॉलेज की छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा होगी। उद्घाटन समारोह में कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

Lakhimpur Khiri News: महिला श्रद्धालुओं के लिए बना नया पिंक टायलेट

Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ। नगर पालिका परिषद द्वारा सीजीएन पीजी कॉलेज के मुख्य द्वार के निकट निर्मित पिंक शौचालय का रविवार को पालिकाध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू ने विधिवत पूजन अर्चन और फीता काटकर उद्घाटन किया। पालिकाध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू ने कहा कि सावन मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु लखीमपुर रोड से होकर छोटी काशी पहुंचते हैं। ऐसे में यह पिंक शौचालय महिला श्रद्धालुओं के साथ साथ सीजीएन पीजी कॉलेज की छात्राओं के लिए भी बड़ी सुविधा साबित होगा। उद्घाटन समारोह में अधिशाषी अधिकारी मुकेश कुमार मिश्रा, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक संदीप वर्मा, सभासद धर्मेंद्र तिवारी टीटू, हरिओम वर्मा, रज्जन खान, सुशील कश्यप, नामित सभासद गीता विश्वकर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष रविंद्र कटियार, पूर्व नगर अध्यक्ष शत्रोहन मिश्रा, लेखाकार मोहित अवस्थी, भाजपा नगर मंत्री राहुल वाल्मीकि, विमलेश वर्मा सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे।

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