Lakhimpur Khiri News: भामाशाह स्मृति द्वार की मांग उठी, सौंपा मांग पत्र

Lakhimpur Khiri News: नगर में निरंकारी सत्संग भवन के समीप विधान परिषद सदस्य अनूप गुप्ता की विधानमंडल निधि से निर्मित छोटी काशी महादेव मंदिर द्वार का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर वैश्य समाज के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि का माल्यार्पण एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान वैश्य समाज संगठन उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में नगर के वैश्य समाज की ओर से एमएलसी को एक मांगपत्र सौंपा गया। इसमें नगर में दान शिरोमणि श्री भामाशाह स्मृति द्वार के निर्माण की मांग की गई। मांगपत्र को वैश्य समाज संगठन उत्तर प्रदेश अग्रवाल सभा गोला बाथम वैश्य महासभा गोला श्री यज्ञसैनी समाज गोला श्री जायसवाल समाज गोला और अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल गोला का समर्थन प्राप्त था।इस