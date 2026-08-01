Lakhimpur Khiri News: भामाशाह स्मृति द्वार की मांग उठी, सौंपा मांग पत्र
Lakhimpur Khiri News: फोटो--02--वैश्य समाज के लोगों ने एमएलसी को सौंपा मांगपत्र लोगों ने एमएलसी को सौंपा मांगपत्र गोला गोकर्णनाथ, संवाददाता। नगर में निरंकारी सत्संग भवन के
Lakhimpur Khiri News: नगर में निरंकारी सत्संग भवन के समीप विधान परिषद सदस्य अनूप गुप्ता की विधानमंडल निधि से निर्मित छोटी काशी महादेव मंदिर द्वार का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर वैश्य समाज के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि का माल्यार्पण एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान वैश्य समाज संगठन उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में नगर के वैश्य समाज की ओर से एमएलसी को एक मांगपत्र सौंपा गया। इसमें नगर में दान शिरोमणि श्री भामाशाह स्मृति द्वार के निर्माण की मांग की गई। मांगपत्र को वैश्य समाज संगठन उत्तर प्रदेश अग्रवाल सभा गोला बाथम वैश्य महासभा गोला श्री यज्ञसैनी समाज गोला श्री जायसवाल समाज गोला और अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल गोला का समर्थन प्राप्त था।इस
मौके पर युवा जिलाध्यक्ष आदित्य गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष अनूप गुप्ता, नगर अध्यक्ष सुमित गुप्ता, नगर उपाध्यक्ष अखिलेश जायसवाल, नगर उपाध्यक्ष सुधीर गुप्ता, आकाश जायसवाल, किशन गुप्ता सहित वैश्य समाज के अनेक पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद थे।
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