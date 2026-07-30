Lakhimpur Khiri News: नगर पंचायत की डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन
Lakhimpur Khiri News: निघासन नगर पंचायत में दो करोड़ रुपए की लागत से डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। यह लाइब्रेरी आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक तकनीक से पढ़ाई की सुविधा प्रदान करेगी। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग उपस्थित रहें और शिक्षा की आधुनिकता पर जोर दिया गया।
Lakhimpur Khiri News: निघासन। नगर पंचायत परिसर में करीब दो करोड़ रुपए की लागत से बनी डिजिटल लाइब्रेरी का बुधवार को उद्घाटन हुआ। इस दौरान वक्ताओं ने इस मुफ्त लाइब्रेरी से जरूरतमंद बच्चों को बड़ी सुविधा मिलने की बात कही। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा एमएलसी अवनीश कुमार सिंह व अनूप गुप्ता और भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार गुप्ता ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए अनूप गुप्ता ने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक के जरिए पढ़ाई की गुणवत्तापूर्ण सुविधा मुहैया कराना है। चेयरमैन बद्रीप्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आधुनिक सुविधाओं का विस्तार कर रही है।
इससे ग्रामीण और कस्बों के बच्चे भी शहरी बच्चों के समान डिजिटल माध्यमों से पढ़ाई कर सकते हैं। कार्यक्रम का संचालन विपिन कुमार मौर्य ने किया। इस दौरान एसडीएम यदुवीर सिंह, ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि अमनदीप सिंह, सिंगाही चैयरमेन मो. कय्यूम, ईओ दिनेश शुक्ल, दयाशंकर मौर्य, नगेंद्र सिंह सेंगर, केपी राना सहित सभी सभासद, तमाम भाजपा कार्यकर्ता और क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद थे।
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