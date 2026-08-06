Lakhimpur Khiri News: फिर गरजी जेसीबी, हंगामे के बीच हटा अतिक्रमण

Lakhimpur Khiri News: नगर पंचायत ओयल के मोहल्ला कबड़ियन टोला में किसान सेवा समिति के सामने आबादी को भूमि पर कब्जे के खिलाफ अभियान चलाया गया। नायब तहसीलदार सुनील कुमार के नेतृत्व में वर्षों से किए गए कब्जे को हटा दिया गया। इस दौरान नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी ऋषिकेश वर्मा, कानूनगो छोटेलाल पांडे और लेखपाल अनुज मिश्रा सहित नगर पंचायत तथा राजस्व विभाग की टीम मौजूद रही। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए चौकी इंचार्ज डिम्पल सिंह सहित पर्याप्त संख्या में महिला व पुरुष कास्टेबल तैनात रहे। दोपहर करीब तीन बजे जब कब्जा हटाने के लिए नायब तहसीलदार व अधिशासी अधिकारी अपनी टीम के साथ पहुंचे तो कब्जेदार न्यायालय का हवाला देते हुए कब्जा हटाने का विरोध करने लगे।