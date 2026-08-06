Lakhimpur Khiri News: फिर गरजी जेसीबी, हंगामे के बीच हटा अतिक्रमण
Lakhimpur Khiri News: -नगर पंचायत ओयल में बुधवार को चला अभियानभियान -नायब तहसीलदार की मौजूदगी में हटवाया गया अतिक्रमण फोटो--20 व 21--बुधवार को ओयल में चला अतिक्रमण
Lakhimpur Khiri News: नगर पंचायत ओयल के मोहल्ला कबड़ियन टोला में किसान सेवा समिति के सामने आबादी को भूमि पर कब्जे के खिलाफ अभियान चलाया गया। नायब तहसीलदार सुनील कुमार के नेतृत्व में वर्षों से किए गए कब्जे को हटा दिया गया। इस दौरान नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी ऋषिकेश वर्मा, कानूनगो छोटेलाल पांडे और लेखपाल अनुज मिश्रा सहित नगर पंचायत तथा राजस्व विभाग की टीम मौजूद रही। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए चौकी इंचार्ज डिम्पल सिंह सहित पर्याप्त संख्या में महिला व पुरुष कास्टेबल तैनात रहे। दोपहर करीब तीन बजे जब कब्जा हटाने के लिए नायब तहसीलदार व अधिशासी अधिकारी अपनी टीम के साथ पहुंचे तो कब्जेदार न्यायालय का हवाला देते हुए कब्जा हटाने का विरोध करने लगे।
पर ईओ ऋषिकेश वर्मा ने उन्हें समझाबुझा कर शांत कराया। जिसके बाद नगर पंचायत के कर्मचारियों ने वहां रखे सामान को हटा दिया। इसके बाद बुलडोजर से बांस, बल्ली व टीनशेड को ढहा दिया गया। आसपास के लोगों ने बताया कि कई वर्षों से यहां पर इकबाल व उनके घर वाले जमीन पर सब्जी आदि की दुकानें लगाया करते थे, यहां नीम का काफी पुराना वृक्ष भी लगा है। इसके बाद धीरे-धीरे इन लोगों ने बांस-बल्ली लगा लगा कर काफी पुराने पेड़ को इसके अंदर ले लिया था। इसी जगह में विद्युत विभाग द्वारा रखे ट्रांसफार्मर के खंभों को रोंकने के लिए स्टैंड पोस्ट भी लगाये गए थे, जो अतिक्रमण हटाने के दौरान निकले हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।