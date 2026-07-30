Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lakhimpur Khiri News: आईसीआईसीआई लोंबार्ड कार्यालय में लगी आग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
Follow us on Google News
share

Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर। शहर के रेलवे स्टेशन के पास स्थित आईसीआईसीआई लोंबार्ड कंपनी के कार्यालय में गुरुवार को एसी में अचानक ब्लास्ट होने से आग लग गई। आग लगते ही कार्

Lakhimpur Khiri News: आईसीआईसीआई लोंबार्ड कार्यालय में लगी आग

Lakhimpur Khiri News: शहर के रेलवे स्टेशन के पास स्थित आईसीआईसीआई लोंबार्ड कंपनी के कार्यालय में गुरुवार को एसी में अचानक ब्लास्ट होने से आग लग गई। आग लगते ही कार्यालय में अफरा-तफरी मच गई और कर्मचारियों ने तत्काल बाहर निकलकर इसकी सूचना पुलिस व फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर कर्मियों ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया, जिससे आग आसपास के हिस्सों में फैलने से बच गई। जानकारी के अनुसार आग एसी में हुए ब्लास्ट के कारण लगी थी। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई बड़ा नुकसान हुआ।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhimpur-khiri-latest-news Lakhimpur Khiri News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।