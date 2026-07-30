Lakhimpur Khiri News: आईसीआईसीआई लोंबार्ड कार्यालय में लगी आग
Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर। शहर के रेलवे स्टेशन के पास स्थित आईसीआईसीआई लोंबार्ड कंपनी के कार्यालय में गुरुवार को एसी में अचानक ब्लास्ट होने से आग लग गई। आग लगते ही कार्
Lakhimpur Khiri News: शहर के रेलवे स्टेशन के पास स्थित आईसीआईसीआई लोंबार्ड कंपनी के कार्यालय में गुरुवार को एसी में अचानक ब्लास्ट होने से आग लग गई। आग लगते ही कार्यालय में अफरा-तफरी मच गई और कर्मचारियों ने तत्काल बाहर निकलकर इसकी सूचना पुलिस व फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर कर्मियों ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया, जिससे आग आसपास के हिस्सों में फैलने से बच गई। जानकारी के अनुसार आग एसी में हुए ब्लास्ट के कारण लगी थी। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई बड़ा नुकसान हुआ।
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