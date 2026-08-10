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Lakhimpur Khiri News: तमंचे के साथ युवक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: महेशपुर में हैदराबाद पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान शिवांक वर्मा नामक युवक को गिरफ्तार किया। युवक के पास से एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस और 520 रुपये बरामद किए गए। थानाध्यक्ष सुनील मलिक ने इसकी पुष्टि की। पुलिस ने उसे चालान करके जेल भेज दिया।

Lakhimpur Khiri News: तमंचे के साथ युवक गिरफ्तार

Lakhimpur Khiri News: महेशपुर। थाना हैदराबाद पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक के पास एक तमंचा मय कारतूस बरामद किया है। थानाध्यक्ष सुनील मलिक ने बताया कि दरोगा हेमन्त कटियार अपने पुलिस बल के साथ के धौरहरा तिराहे के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे कि एक युवक संदिग्ध अवस्था मे टहलते हुए देखा। उसने अपना नाम शिवांक वर्मा निवासी ग्राम चठिया थाना हैदराबाद बताया।पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक तमन्चा 315 बोर और जिन्दा कारतूस और 520 रूपये बरामद किया। पुलिस ने चालान करके जेल भेज दिया।

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