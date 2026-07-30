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Lakhimpur Khiri News: पत्नी नकदी व जेवर उठा ले गई मायके, पति ने दी तहरीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ, संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सिमरिया निवासी एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर घर से नकदी और जेवरात लेकर मायके चले जाने का आरोप लगाते

Lakhimpur Khiri News: पत्नी नकदी व जेवर उठा ले गई मायके, पति ने दी तहरीर

Lakhimpur Khiri News: कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सिमरिया निवासी एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर घर से नकदी और जेवरात लेकर मायके चले जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। ग्राम सिमरिया अलीगंज निवासी रामभईया पुत्र सोहनलाल ने कोतवाली में दी गई तहरीर में बताया कि 28 जुलाई को वह काम पर गया था। इसी दौरान उसकी पत्नी करिश्मा देवी कथित रूप से घर से 50 हजार रुपये नकद एक जोड़ी सोने के झाले एक सोने की नथ और चांदी के जेवर लेकर बिना बताए अपने मायके ग्राम मुरादपुर चली गई। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि पत्नी अपनी मां नन्ही देवी मौसी और एक अज्ञात व्यक्ति के साथ घर पहुंची और सामान लेकर चली गई।

उसका का कहना है कि उसकी पत्नी उसके साथ रहना नहीं चाहती इसलिए वह सामान लेकर मायके चली गई है। पीड़ित ने मामले में पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।

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