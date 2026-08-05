Lakhimpur Khiri News: बढ़ने लगी जालिमनगर मन्दिर बचने की उम्मीद

Lakhimpur Khiri News: बढ़ने लगी जालिमनगर मन्दिर बचने की उम्मीद
Lakhimpur Khiri News: -नदी कटान के मोहाने पर इस मंदिर को बचाने की कवायद शिव मंदिर को बचाने की कोशिशें तेजी से जारी हैं। खमरिया/धौरहरा,संवाददाता। जालिमनगर पुल के नीचे स्थापि
Lakhimpur Khiri News: जालिमनगर पुल के नीचे स्थापित शिव मंदिर के बचने की उम्मीदें बढ़ने लगी हैं। घाघरा नदी का कटान भी थमा है और बाढ़खंड भी मन्दिर के सामने स्टड बनाकर मंदिर बचाने की कवायद कर रहा है। मंगलवार की दोपहर तक कटान प्रभावित जगह पर स्टड की एक परत बनकर तैयार हो गई थी। बाढ़खंड दूसरी परत बनाने की तैयारी में जुट गया था। मौके पर मौजूद बाढ़खंड के अभियंताओं का दावा है कि इस प्रक्रिया से नदी की धार दूसरी तरफ मुड़ जाएगी और नदी का करंट भी कमजोर होगा। जिससे कटान नहीं होगा। जालिमनगर पुल के नीचे गाइड बांध के पास बना शिव मंदिर घाघरा नदी के कटान की जद में आ गया था।
देखते ही देखते घाघरा नदी कटान करते हुए मंदिर तक पहुंच गई। लोगों के भारी विरोध प्रदर्शन और जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह के दखल के बाद बाढ़खंड ने मंदिर बचाने के लिए ठोकरें बनाने का काम शुरू किया। मंगलवार तक बाढ़खंड ने ठोकरों की एक परत बनाने का काम पूरा कर लिया था। दूसरी परत के निर्माण के लिए भी बाढ़खंड ने तैयारियां शुरू कर दी थीं। बाढ़खंड का दावा है कि जालिमनगर पुल के नीचे स्टड निर्माण पूरा होते ही कटान का खतरा टल जाएगा।
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