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Lakhimpur Khiri News: भीरा में बाइक-कार की टक्कर, बाइक सवार गंभीर घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: भीरा, संवाददाता। भीरा स्थित विवेकानंद एकेडमी के पास एक तेज रफ्तार कार और बाइक की आमने-सामने हुई टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घाय

Lakhimpur Khiri News: भीरा में बाइक-कार की टक्कर, बाइक सवार गंभीर घायल

Lakhimpur Khiri News: भीरा स्थित विवेकानंद एकेडमी के पास एक तेज रफ्तार कार और बाइक की आमने-सामने हुई टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को बिजुआ सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल लखीमपुर रेफर किया गया। कार चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। मैलानी थाना क्षेत्र के हीरपुर गांव निवासी 35 वर्षीय सहजराम पुत्र मोतीलाल अपनी पत्नी को लेने मुर्गाहा जा रहे थे। दोपहर करीब 2 बजे जब वह भीरा से पलिया मार्ग पर विवेकानंद एकेडमी के पास पहुंचे, तभी सामने से आ रही एक कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।

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टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक और कार दोनों बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायल सहजराम को विवेकानंद स्कूल की बस से बिजुआ सीएचसी ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल लखीमपुर रेफर कर दिया। हादसे के बाद कार चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। भीरा थानाध्यक्ष अमित पांडेय ने बताया कि पुलिस ने बाइक और कार दोनों को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। फरार कार चालक की तलाश जारी है। घायल सहजराम की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि तहरीर मिलने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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