Lakhimpur Khiri News: पुलिसकर्मी ने पेश की इंसानियत की मिसाल
Lakhimpur Khiri News: धौरहरा थाना क्षेत्र के गांव महादेव कफारा से कांवड़ियों के जत्थे में शामिल महिला के दो वर्षीय बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पुलिसकर्मी अरविंद कुमार ने अपनी निजी गाड़ी से मां और बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। मामला समय पर इलाज मिलने से बच्चा ठीक हो गया, जिससे सभी ने पुलिसकर्मी की सराहना की।
Lakhimpur Khiri News: धौरहरा थाना क्षेत्र के गांव महादेव कफारा से छोटी काशी गोला के शिव मंदिर में कांवड़ लेकर आ रहे कांवड़ियों के जत्थे में शामिल एक महिला कांवड़िया के दो वर्षीय बेटे की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बच्चे की हालत देखकर मां गेंदा देवी बिलखने लगीं। इस दौरान कांवड़ियों का जत्था केशवापुर में रुका हुआ था। बच्चे की तबीयत बिगड़ने की सूचना केशवापुर पुलिस चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी अरविंद कुमार फौजी को मिली। उन्होंने बिना समय गंवाए मानवीयता का परिचय देते हुए अपनी निजी गाड़ी से महिला और उसके मासूम बेटे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने बच्चे को भर्ती कर उपचार शुरू किया।
पुलिसकर्मी अरविंद कुमार फौजी की इस तत्परता और संवेदनशीलता से समय पर बच्चे को उपचार मिल सका। उनके इस नेक कार्य की कांवड़ियों के साथ ही कस्बेवासियों ने भी सराहना की।
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