Lakhimpur Khiri News: जंगली हाथियों ने नष्ट कर डालीं किसानों की फसलें

Lakhimpur Khiri News: जंगल से निकले हाथियों के झुंड ने खैरहना गांव के कई किसानों की फसलें रौंदकर व चबाकर नष्ट कर दीं। पिछले कुछ दिनों में हाथियों के कई बार नुकसान करने से परेशान किसानों ने वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की। उधर रेंजर ने नुकसान का आंकलन करवाकर मुआवजा दिलाने की बात कही है। मझगई वन रेंज क्षेत्र में जंगल से निकलकर आने वाले हाथी लगातार किसानों का गहरी चोट पहुंचा रहे हैं। करीब पंद्रह दिन पहले हाथी खैरहना के दिलावलपुरवा गांव के किसानों की गन्ने आदि की फसलें नष्ट कर चुके हैं। मंगलवार देर रात एक बार फिर जंगल से निकले करीब बीस हाथियों के झुंड ने इसी गांव के पास खेतों में घुसकर जमकर उत्पात मचाया।

हाथियों ने कई किसानों की गन्ने की फसल रौंदकर और चबाकर बर्बाद कर दी। बुधवार सुबह खेत पहुंचे किसान हाथियों की मचाई तबाही देखकर क्षुब्ध हो गए। वन विभाग के अफसरों से कई बार जंगली हाथियों द्वारा किए जा रहे नुकसान रोकने का उपाय करने का अनुरोध करने के बावजूद अब तक कुछ न करने से आक्रोशित किसानों ने वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी की।जंगली हाथियों ने धर्मापुर गांव के हुकम सिंह, मुख्त्यार सिंह, करोड़ी, छोटेलाल, श्रीचंद और छत्रपाल आदि कई किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया है। पीड़ित किसान बताते हैं कि जंगल से निकले हाथी आए दिन रिहायशी इलाकों और खेतों में नुकसान पहुंचाते हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए तुरंत नुकसान का सर्वे कराने और पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। किसानों ने हाथियों से आबादी और खेतों को बचाने के लिए जल्द स्थायी इंतजाम न करने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। मझगईं रेंजर अंकित सिंह ने बताया कि रात में खैरहना जंगल होकर नदी पार करके पंद्रह से बीस हाथी निकले हैं। इनकी लोकेशन ट्रेस कर जंगल में खदेड़ा जाएगा। किसानों को हुए फसली नुकसान का आंकलन करने टीम भेजी गई है।