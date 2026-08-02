Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lakhimpur Khiri News: सावन माह के प्रथम शनिवार को बंद रहा हाईवे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
Follow us on Google News
share

Lakhimpur Khiri News: ओयल। सावन माह के प्रथम शनिवार को कस्बा ओयल के बेहजम तिराहे से बैरिकेटिंग लगा कर लखीमपुर जाने वाले सभी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया गया। स

Lakhimpur Khiri News: सावन माह के प्रथम शनिवार को बंद रहा हाईवे

Lakhimpur Khiri News: सावन माह के प्रथम शनिवार को कस्बा ओयल के बेहजम तिराहे से बैरिकेटिंग लगा कर लखीमपुर जाने वाले सभी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया गया। सीतापुर की तरफ से आने वाहनों को बेहजम तिराहे से बेहजम होते हुई लखीमपुर की तरफ रवाना किया गया। हर वर्ष की तरफ इस वर्ष भी सावन माह में निकलने वाले श्रद्धालुओं के सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान रखते हुए शनिवार को बेहजम तिराहे से लखीमपुर जाने वाले सभी वाहनों को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। लखनऊ की तरफ से आने वाले सभी वाहनों को बेहजम होते हुए लखीमपुर, लखीमपुर से जाने वाले वाहन खीरी, लहरपुर होते हुए सीतापुर जाएंगे।

ये भी पढ़ें:Jaunpur News: आज से तीन दिन तक शहर में बदला रहेगा यातायात इंतजाम

यातायात प्रभारी सचिन कुमार ने बताया कि कांवड़ श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सीतापुर से लखीमपुर जाने वाले सभी वाहनों को ओयल के बेहजम तिराहे से बैरिकेडिंग कर बेहजम होते हुए लखीमपुर भेजा जा रहा है।

ये भी पढ़ें:Pilibhit News: टाइगर तिराहे से नहीं आएंगी जाएंगी बसें
ये भी पढ़ें:Badaun News: आज से बढ़ेगी भोले भक्तों की संख्या, कांवड़ रूट छावनी में तब्दील
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Lakhimpur-khiri-latest-news Lakhimpur Khiri News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।