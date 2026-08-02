Lakhimpur Khiri News: सावन माह के प्रथम शनिवार को बंद रहा हाईवे
Lakhimpur Khiri News: ओयल। सावन माह के प्रथम शनिवार को कस्बा ओयल के बेहजम तिराहे से बैरिकेटिंग लगा कर लखीमपुर जाने वाले सभी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया गया। स
Lakhimpur Khiri News: सावन माह के प्रथम शनिवार को कस्बा ओयल के बेहजम तिराहे से बैरिकेटिंग लगा कर लखीमपुर जाने वाले सभी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया गया। सीतापुर की तरफ से आने वाहनों को बेहजम तिराहे से बेहजम होते हुई लखीमपुर की तरफ रवाना किया गया। हर वर्ष की तरफ इस वर्ष भी सावन माह में निकलने वाले श्रद्धालुओं के सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान रखते हुए शनिवार को बेहजम तिराहे से लखीमपुर जाने वाले सभी वाहनों को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। लखनऊ की तरफ से आने वाले सभी वाहनों को बेहजम होते हुए लखीमपुर, लखीमपुर से जाने वाले वाहन खीरी, लहरपुर होते हुए सीतापुर जाएंगे।
यातायात प्रभारी सचिन कुमार ने बताया कि कांवड़ श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सीतापुर से लखीमपुर जाने वाले सभी वाहनों को ओयल के बेहजम तिराहे से बैरिकेडिंग कर बेहजम होते हुए लखीमपुर भेजा जा रहा है।
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