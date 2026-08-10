Lakhimpur Khiri News: दूसरा सोमवार आज, एनएच 730 पर वाहन बंद

Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ। सावन माह के दूसरे सोमवार को छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और यातायात सुचारु रूप से चलता रहे। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 730 पर भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यातायात पुलिस और स्थानीय प्रशासन का मुख्य उद्देश्य छोटी काशी में भगवान शिव का जलाभिषेक करने आ रहे लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में भारी वाहनों के प्रवेश से दुर्घटनाओं का अंदेशा और जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसे रोकने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। यातायात पुलिस ने सभी वाहन चालकों और ट्रांसपोर्टरों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का ही प्रयोग करें और यातायात नियमों का पालन करते हुए व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें। मंदिर परिसर और पहुंच मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है。