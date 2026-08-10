Lakhimpur Khiri News: दूसरा सोमवार आज, एनएच 730 पर वाहन बंद
Lakhimpur Khiri News: रविवार को ही गोला जाने वाले सभी रास्तों पर कांवड़ियों का जत्थाने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस
Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ। सावन माह के दूसरे सोमवार को छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और यातायात सुचारु रूप से चलता रहे। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 730 पर भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यातायात पुलिस और स्थानीय प्रशासन का मुख्य उद्देश्य छोटी काशी में भगवान शिव का जलाभिषेक करने आ रहे लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में भारी वाहनों के प्रवेश से दुर्घटनाओं का अंदेशा और जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसे रोकने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। यातायात पुलिस ने सभी वाहन चालकों और ट्रांसपोर्टरों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का ही प्रयोग करें और यातायात नियमों का पालन करते हुए व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें। मंदिर परिसर और पहुंच मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है。
सीओ ने परखी शहर की सुरक्षा व्यवस्था
-रविवार को सीओ महक शर्मा ने शहर की सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधीनस्थों को निर्देश दिए कि शिव भक्तों और कांवड़ियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो और किसी भी कीमत पर जाम की स्थिति उत्पन्न न होने दी जाए। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में निकास द्वार के पास खोया पाया केंद्र और चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा जिससे श्रद्धालुओं को आवश्यक सहायता मिल सके।
यह है रूट डायवर्जन
-लखीमपुर की ओर से आने वाले वाहन: लखीमपुर मार्ग से आने वाले सभी भारी वाहनों को रुकुंदीपुर से मोहम्मदी की तरफ मोड़ा जा रहा है।
-मोहम्मदी की ओर से आने वाले वाहन: मोहम्मदी क्षेत्र से आने वाले भारी वाहनों को गोमती मोड़ से ही डायवर्ट किया जा रहा है।
-खुटार की ओर से आने वाले वाहन: शाहजहांपुर-खुटार की दिशा से आने वाले भारी वाहनों को मैलानी की ओर भेजा जा रहा है।
-अलीगंज रोड से आने वाले वाहन: अलीगंज मार्ग से शहर में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों को बिजुआ से ही लखीमपुर की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है।
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